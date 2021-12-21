السفير الإلماني يزور الطفل الذي تم فصله من الاكاديمية بسبب عقدي





رفضت أسرة الطفل معتصم أحمد محمد علي الذي تم فصله من الاكاديمية الانجليزية بودمدني بولاية الجزيرة خلال الأسبوع الماضي المبررات التي ساقتها إدارة الاكاديمية لاتخاذ تلك الخطوة، وكشفت في الوقت ذاته أن السفير الألماني ، زارها واعلن اصراره على رفع قضية إبنها الى منظمة “هيومن رايتس ووتش “.

وقال جد الطفل الدكتور محمد مساعد في تصريح لـ(الجريدة): إن الأسباب المتداولة ليست صحيحة ، مبيناً أن الطفل الذي تم فصله لم يتجاوز عمره الخمس سنوات ويدرس في الصف الأول بجانب شقيقه منتصر الذي تم فصله أيضاً من قبل ادارة الاكاديمية .

وقال : احتكت أسرة ابنتي (ميسون والدة الطفلين ) بأسرة مسيحية ، والمشكلة في الأساس في اليد اليسرى حيث قالت ادارة الاكاديمية لحفيده أن ( اليد اليسرى فيها الشيطان) ولا يجوز تناول الطعام بها ، وأضاف: طفل لم يتجاوز عمره الخمس سنوات كيف يتم فصله بسبب عقدي ، وأردف: الطفل يصلي ويذهب للمسجد ووالدته تحترم الدين الإسلامي بشدة وقالت لادارة الاكاديمية ما تعلموهم خرافات الشيطان دي وتم فصل الطفلين بخطابات ممهورة من ادارة الاكاديمية، وذكر ان حفيده الذي تم فصله قالت له ادارة الاكاديمية ان الله موجود في السماء إلا أن الطفل قال لهم إن الله موجود فى كل مكان، وكشف د.مساعد عن زيارة السفير الألماني للاسرة بحي القسم الأول بودمدني وأصر على رفع القضية لمنظمة هيومن رايتس ووتش.

مدني: مزمل صديق

صحيفة الجريدة