الازدحام يؤجل جلسة النطق بالحكم في مواجهة علي عثمان وآخرين





تسبب الازدحام المروري أمس في تأجيل جلسة النطق بالحكم في قضية منظمة العون الإنساني التي يحاكم فيها القيادي بالمؤتمر الوطني المحلول “علي عثمان محمد طه”، والأمين العام لمنظمة العون الإنساني والمستشار المالي للمنظمة، لاتهامهم بالتصرف في مبلغ (3) ملايبن جنيه سوداني تم تخصيصها من وزارة المالية للمنظمة.

ولم تتمكن السلطات من إحضار المتهم علي عثمان محمد طه من سجن كوبر، في ذات السياق حدد قاضي محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام المعز بابكر الجزولي جلسة الأحد القادم القرار.

وكانت المحكمة في وقت سابقة وجهت تهماً تحت المواد (89) الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، والمادة (10) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية، والمادة (35) قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما حررت ورقة اتهام تحت المادة (177/1) من القانون الجنائي والمادة (35) من قانون مكافحة غسيل الأموال تمويل الارهاب في مواجهة الامين العام لمنظمة العون الانساني كما وجهت المحكمة تهمة تحت المادةت (181) استلام مال مسروق والمادة (35) من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب في مواجهة المستشار المالي لمنظمة العون الإنساني” وردوا التهمة بإنهم غير مذنبين .

الخرطوم : ايات فضل

صحيفة السوداني