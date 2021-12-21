لجنة الأطباء المركزية تعلن وفاة متظاهر متأثراً بالإصابة بالرصاص خلال تظاهرات “الأحد”





أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية وفاة متظاهر متأثراً بالإصابة بالرصاص خلال تظاهرات أول أمس الأحد.

و قالت اللجنة في بيان اطلع عليه “باج نيوز” : “ارتقت قبل قليل روح الشهيد:عــبد المنعــــم محمـــد عـــلي، 28 سنة، ويؤسفنا أن نؤكدها”.

و أضافت “أصيب الشهيد برصاصة في الرأس من قِبَل قوات الانقلابيين خلال مشاركته في مليونية 19ديسمبر في مواكب محلية أمدرمان”.

و أمس الاثنين أعلنت اللجنة مقتل متظاهر و إصابة (331) خلال التظاهرات التي شهدتها البلاد أول أمس الأحد.

باج نيوز