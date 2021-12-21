لا للتصريحات التخذيلية والاجتماعات التضليلية





نورالدين مدني أبوالحسن

رغم أن الفينا مكفينا في هذه القارة الرحيبة مع انتشار حالات الإصابة بكوفيد 19 ومتحورها المثير للقلق اميكرون سريع الانتشار لكننا لانستطيع الجلوس على مقاعد المتفرجين تجاه ما يجري في السودان بعد الانتكاسة المؤسفة التي خلفها انقلاب البرهان على ثورة ديسمبر الشعبية التي وثقت فيه واعتمدته رئيساً لمجلس السيادة الانتقالي الذي طاله الحل أيضاً لكنه استمر بطريقة عبثية رئيساً لمجلس عينه على هواه.

ليس المجال الان مجال حديث عن انقلاب البرهان والفلول والمرتزقة الذي ولد ميتاً بلاسند إلا من جماعة القصر الذين لم يصمدوا أمام الجماهير الثائرة التي رفضت الانقلاب الأمر الذي جعلهم يقفزون من سفينة الانقلاب الغارقة ويتركون البرهان ومعه ثلة من الانتهازيين والمتسلقين والحالمين بالحكم في غياب الديمقراطية.

أثبتت الجماهير الثائرة وحدتها وصمودها وإصرارها على استرداد الديمقراطية وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر الشعبية في السلام الشامل والعادل وبسط العدالة ومحاكمة المجرمين والفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة ودفع استحقاقات الاصلاح المؤسسي إبتداء من داخل القوات المسلحة والقوات النظامية وليس إنتهاء بالاصلاح الحزبي الأهم للانتقال للحكم المدني الديمقراطي.

وسط هذه الأجواء النضالية المتصاعدة التي شهدها العالم أجمع وهي تحيي ذكرى ثورتها المتزامنة مع ذكرى اعلان استقلال السودان من تحت قبة البرلمان خرجت علينا صحيفة “السوداني” في عددها الصادر اليوم بتصريح مضحك مبكي منسوب لرئيس حزب الأمة القومي برمة ناصر قال فيه للثوار الذين احتشدوا الأحد الماضي أمام القصر الجمهوري مؤكدين اصرارهم على اسقاط اللانقلاب : طالعين لشنو؟!1.

مرة أخرى أعتذر عن تدخلي في شؤون حزب لست عضواً فيه لكنني لا أستطيع إنكار وجوده الفاعل في ساحة المعارضة لنظام حكم الانقاذ إبان رئاسة الإمام الحقاني الصادق المهدي عليه رحمة الله ورضوانه وجهوده المعلومة في قيام تحالف نداء السودان أحد أكبر مكونات قوى الحرية والتغيير لكنه لم يسلم من الأخطاء مثل اخرين عقب انتصار الثورة الشعبية وجمد نشاطه في قوى الحرية والتغيير الامر الذي أضعف تماسكها وفتح الباب أمام الانتهازيين والمتسلقين واللاهثين على السلطة حتى طالبوا البرهان من أمام القصر بالانقلاب ثم شاركوا فيه.

ليس هذا فحسب بل نظم حزب الأمة القومي بقيادة برمة ناصر اجتماعاً بداره بحضور أكثر من 26 من القوى والأحزاب السياسية من بينها حزب التحالف السوداني برئاسة اللواء كمال اسماعيل الذي تساءل قي الاجتماع عن طبيعة ماتم في الخامس والعشرين من اكتوبر وهل هو انقلاب أم لا ؟!1 وحركة تحرير السودان بقيادة مناوي نورالدائم طه الذي قال إنهم جاءوا بغرض توحيد قوى الثورة!!.

لذلك قلنا أكثر من مرة بضرورة الإصلاح الحزبي وسط الاحزاب الجماهيرية التارخية والأحزاب التي تشكلت خلال معارضتها الفاعلة لنظام الانقاذ ومازالت هذه الأحزاب في حاجة ماسة للاصلاح الحزبي بمشاركة فاعلة من الكنداكات والشباب لمواكبة الحراك الثوري الشعبي الذي تجاوز كل الخلافات الحزبية والمهنية وأحدث اختراقاً سياسياً متقدما يستحق الدعم والمساندة وليس إطلاق التصريحات التخذيلية أو محاولة إحياء أحزاب التوالي وتمومة الجرتق التي تهرع بلا حياء لكل اجتماع رغم أنها بلا سند جماهيري.

إن قوى الثورة الحية معروفة ومعلومة ولا تحتاج لاجتماعات تضلياية لاسترداد عافيتها إنما عليها ان تلحق بركب الثوار وتنسى خلافاتها الحزبية والمهنية وتعود لمكانها الطبيعي وسط المواكب الجماهيرية الهادرة التي عرفت طرقيها وليست في حاجة إلى مرشد أو تحالف بديل واو إعلان سياسي غير مااتفقت عليه وأجمعت عليه وهي ماضية في طريقها حتى النصر الاتي بأعجل مما يتخيل المنظرون.

صحيفة التحرير