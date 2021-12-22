تدوين بلاغ ازعاج ضد ثائر مصاب في كسلا





تفاجأت اسرة الثائر علي ادريس الذي أصيب في مليونية 19 ديسمبر بولاية كسلا برصاصة في كتفه بتدوين بلاغ ازعاج عام ضده و تأخير إجراءات الضمانة له لمدة ثلاثة ساعات في الوقت الذي كانت حالته الصحية تتدهور بعد أن قررت مستشفى راما بولاية كسلا نقله الى الخرطوم لاجراء عملية مستعجلة .

وقالت أحد أفراد اسرته لـ(الجريدة) تعرض ابننا الى اصابة امام امانة حكومة الولاية بكسلا عقب الموكب خلال مخاطبته للمتظاهرين ومطالبته الالتزام بالسلمية حينما وصل الموكب الى أمانة حكومة ولاية كسلا ، وأردفت الاصابة كانت موجهة الى رأسه الا انها اصابت الكتف وتم نقله الى مستشفى راما بكسلا، وقرر الاطباء تحويله الى الخرطوم لاجراء عملية، و عندما قمنا بإجراء اورنيك 8 تمسكت الشرطة بإجراء التحريات في بلاغ الازعاج في الوقت الذي كانت حالته الصحية سيئة ولا تسمح بذلك .

الخرطوم: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة