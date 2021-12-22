اتهام شاب بالاستيلاء على مليارات الجنيهات من تاجر ذهب





وجّهت المحكمة, اتهاماً بالتملك الجنائي في مواجهة شاب استولى على مبلغ مليون جنيه من تاجر ذهب.

وحررت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح حامد، ورقة اتهام بمخالفة نص المادة (180) في مواجهة المتهم الشاب التي تتعلق بالتملك الجنائي من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١.

واشارت المحكمة في حيثيات قرارها الى انها تتهم المتهم الشاب بأنه قد جحد مال الشاكي بسوء قصد منه بعد أن أوهمه بأنه سيقوم بتشغيله في أعمال الذهب الذي سيجلبه من ولاية كردفان وبيعه بالخرطوم ومن ثم اقتسام الربح والفائدة بينهما مناصفة، ونبهت المحكمة إلى أن المتهم قد اخذ رأس مال الشاكي وقدره (10) ملايين جنيه وتصرف فيه بسوء قصد لمصلحته الشخصية مما يعتبر مخالفة لنص المادة (180) التملك الجنائي.

من جهته, دفع المتهم التهمة عنه للمحكمة, وقال انه غير مذنب، مشيرا إلى ان طبيعة عملهم اخذ المال ومن ثم إدخاله في عمليات بيع الذهب ليعم بالفائدة، منوهاً الى ان عدم سداده للشاكي المبلغ لظروف تواجده بالحراسة.

فيما حددت المحكمة جلسة أخرى لسماع شهود الدفاع عن المتهم أواخر الشهر الجاري.

الخرطوم: محمد موسى

صحيفة الصيحة