شاهد بالصورة: حسناء سودانية تقود دراجة نارية من طراز هوندا بشوارع الخرطوم وتخلق ضجة بمنصات التواصل





أقدمت حسناء سودانية على قيادتها دراجة نارية من طراز “هوندا ” باحد شوارع العاصمة السودانية الخرطوم حسبما ذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد أثارت الصورة ضجة بمنصات التواصل الإجتماعي خاصة بعد رؤيتهم والتعرف على من كانت تقود الدراجة فتاة سودانية.

عدد من الناشطين بمنصات التواصل تقبل فكرة قيادة السيدات للدراجات النارية واعتبروها نوع من الاختصار للتكاليف خاصة وان المواصلات الان أصبحت غاليه التكلفة.

فيما قال البعض الآخر لايجب أن تتعلم الفتيات قيادة الدرجات النارية والذهاب بها في الشارع العام كوسيلة للنقل لان ذلك يفقدها انوثتها .

الخرطوم:(كوش نيوز)