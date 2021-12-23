وفاة أربعة أشخاص بحادث حركة قرب منطقة العريباب شرق مدني





لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان نتيجة حادث مروري مروع بين عربة بوكس ولوري على الطريق القومي مدني القضارف بالقرب من منطقة العريباب شرق مدني، وتعود تفاصيل الحادثة طبقاً لإفادات شهود عيان الى انه وفي الساعات الأولى من صباح أمس اصطدمت عربة بوكس قادمة من الخرطوم في طريقها للقضارف بلوري قادم من الاتجاه المعاكس من منطقة الشبارقة في طريقه لودمدني ، وبالقرب من منطقة العريباب ونتيجة للسرعة الزائدة وقع الحادث الذي أدى لوفاة اربعة أشخاص في الحال جميعهم كانوا بالبوكس مع اصابة آخر اصابة خطرة نقل على اثرها لمستشفى الاصابات بودمدني بجانب اصابة سائق اللوري الذي كان بمفرده، وفور وقوع الحادثة قامت سلطات المرور بودمدني بإجراء اللازم.

مدني: مزمل صديق

صحيفة الجريدة