ضبط كميات من المخدرات والخمور المستوردة بالحدود الشمالية





تمكنت إدارة مكافحة التهريب فرع دنقلا من ضبط كيلو ونصف هيروين خام وكيلو و200جرام مخدر الايس كرستال وعدد (89) زجاجة من الخمور المستوردة وكميات من الذخيرة وذلك على متن عربة بوكس بالصحراء الشرقية بالقرب من حدود الولاية الشمالية مع إحدى دول الجوار.

وتعد هذه الضبطية الثالثة خلال شهر بحسب حديث مدير إدارة التهريب بشرطة الولاية. .

وقال مدير شرطة الولاية الشمالية ، اللواء منصور الحاج محمد لـ(وكالة السودان للأنباء) إن إدارة مكافحة التهريب بالولاية ظلت تقوم بعمل كبير وفاعل طوال الفترات السابقة حيث تمكنت من ضبط كميات كبيرة من المخدرات والبضائع والسلع المهربة وذلك تنفيذًا للخطة التي تبنتها هيئة الجمارك السودانية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة التهريب وتقوم بتنفيذها إدارة مكافحة التهريب فرع دنقلا.

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