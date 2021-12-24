أجندة الإرباك اليومي اللانهائية في السودان :ماهي وما هو المَخرج منها؟





🔹 مقدمة

أُبتليت الساحة السياسية السودانية بمستجدات يومية ساخنة لا نهائية. ظل يركض خلفها الجميع. ولكنها ومن فرط كثافتها وسخونتها وتشابكها فانها حتما تحجب الرؤية الكلية عن الهدف أو الوجهة النهائية التي يسير نحوها الجميع. يقدم هذا المقال قراءة نقدية لكل من متخذ القرار أو المتابع المؤيد أو المنتقد أو المستقل. علنا نتأمل في الوجهة النهائية التي تسوقنا إليها الأحداث بغض النظر عن مخططوها.

🔹 حمدوك:

هو مع قحت1. بل هو مع قحت2. بل معتقل. بل أيقونة الثورة. بل مع العسكر. بل إنقلابي. بل تقدم باستقالته. بل تراجع عنها. بل ضعيف. بل غتيت. بل عميل. بل توزيع الأدوار بينه والبرهان.

🔹 الإنتخابات:

١/ الوثيقة الدستورية: سوف تُقام في موعدها في يوليو٢٠٢٣.

٢/ حزب المؤتمر السوداني: ماعايزنها لأنها ما حتجيبنا. بل ح تجيب الاسلاميين لأنهم أكثر حزب جاهز ومؤهل وعنده كوادر وخبرة.

٣/ حميدتي: ح نجيبها ليكم ضُر كده. بس.

٤/ الصادق المهدي: أيِّ كاني ماني. نذهب إلى الانتخابات.

٥/ حمدوك: اعترف بأنه لم يعمل أي شيء. لا مفوضية. لا قانون. لا تعداد سكاني.

٦/ فولكر: الانتخابات النزيهة مهما كانت نتيجتها السياسية. فهي أفضل من الانقلاب أو الشراكة بين المدنيين والعسكر. فوق أنها استحقاق متفق عليه في الوثيقة الدستورية.

٧/ الحزب الشيوعي: الانتخابات هي تزوير لإرادة الشعب.

🔹 الحاضنة السياسية:

قحت1. بل قحت2. بل تكنوقراط. بل توافق سياسي. بل لجان المقاومة. بل ولا أي شيء= فراغ كبير.

🔹 مؤسسات الدولة:

القضاء فاسد. تفكيك الجيش. تطهير الخدمة المدنية. الشهادة الثانوية مزورة. نزع الشهادات فوق الجامعية. فصل آلآف الموظفين بواسطة لجنة التمكين. إعادة آلآف الموظفين بواسطة القضاء. منع عودة الموظفين بوزارة الخارجية. فساد في التعينات بوزارة الخارجية. سفراء السودان يحرضون ضد حكومتهم. حمدوك عيين قيادات لأحزاب محددة كوكلاء للوزرات. البرهان عين المدراء العاميين لحكومات الولايات٫ بثينة دينار عينت مدراء آخرين٫ وجود مديرين نشب نزاع بينهما٫ حمدوك إعتمد قائمة بثينة وفصل قائمة البرهان. البرهان شال لقمان وجاب البزعي. حمدوك شال البزعي ورجع لقمان. البرهان أنا وحمدوك متفقين … الخ.

🔹 لجان التحقيق:

لجاااان التحقيق في فض الاعتصام. لجاااان التحقيق فساد شركة زبيدة٫ شركة الفاخر. لجنة التحقيق في محاولة إقتيال حمدوك. لجاااان التحقيق في العنف ضد المرأة والمظاهرات وإحراق دور الشرطة. لجاااان التحقيق في أحداث كسلا وبورتسودان والجنينة والفاشر ومعسكرات النزوح … الخ.

🔹 التدخل الخارجي

سفير أجنبي يعمل لايف للتعبئة للمظاهرات. سفير أجنبي يزور بنت فصلوها من المدرسة. سفراء أجانب يشاركوا في المظاهرات. بروف محمد يوسف يكتب خطاب لسفير أجنبي يرفع فيه فاتورة احتياجات المظاهرات بمليون دولار ويطلب منه التوسط لدى سفير آخر. خمس سفراء أجانب يصدرون بيانا يؤيدون فيه المظاهرات .. الخ.

🔹 التصعيد

مظاهرات مع وضد. متاريس مع وضد. اقتحام القصر الجمهوري مع وضد. مظاهرات ضد الاغتصاب. مظاهرات المثليين. اقتلاع لوحات الاعلانات العامة. إقتلاع أعمدة الإنارة. إقتلاع طوب الانترلوك. قتل. بمبان. اعتصام… الخ.

🔹 القوى السياسية

١/ تكوين إئتلافات سياسية عديدة بين أحزاب بشكل يومي.

٢/ انشقاق داخل الإئتلافات بشكل يومي.

٣/ تقديم مبادرات متعددة.

٤/ الحزب الشيوعي متهم بالعمل متسترا من خلف واجهات تخدم خطه وأجندته.

٥/ الاسلاميين: غياب كامل عن المشهد.

🔹 تجارب من المحيط الإقليمي للتأمل

في الانتخابات العراقية والليبية والتونسية والمصرية: تم التوافق على قانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات والدوائر الإنتخابية والنظام الانتخابي ومع ذلك لم تحدث استقرار ولم يحل الاشكال وذلك:

١/ العراق: تصعيد الصراع بسبب الاختلاف حول نتائج الانتخابات.

٢/ ليبيا: تصعيد الصراع بسبب قائمة اسماء المرشحين.

٣/ تونس: تصعيد الصراع بسبب قيام الرئيس المنتخب بحل البرلمان المنتخب. والإستفراد بفرض برنامج اطار سياسي جديد.

٤/ مصر: تصعيد مظاهرات. استيلاء وزير الدفاع على السلطة. اعتقال الرئيس المنتخب حتى الموت. حظر الحزب الفائز. انتخاب وزير الدفاع كرئيس جديد.

🔹 النتيجة:

١/ تتجدد مشاهد و أجندة الإرباك بشكل يومي ولا نهائي.

٢/ لم يحرز أي تقدم في أي ملف.

٣/ انسداد الافق.

٤/ تجارب الدول من المحيط الإقليمي صارخة وتدعو الى التأمل.

🔹 التوصية

١/ عضو مجلس السيادة مالك عقار: هذا الوضع يحتاج الى انقلاب.

٢/ فولكر: قيام الانتخابات في موعدها.

٣/ الحزب الشيوعي: بداية الفترة الإنتقالية من جديد بلا شراكة مع العسكر. ووضع أجندة جديدة وفترة زمنية جديدة ومجلس تشريعي وحكومة جديدة٫ بواسطة لجان المقاومة فقط.

٤/ كاتب المقال لمتخذي القرار والمؤيدين والمعارضين والمستقلين: تحدثوا عن الحلول النهائية التي تقدم حلولا تنقل السودان الى الاستقرار النهائي. تحدثوا بلغة هادئة غير تصعيدية. لا تدوروا في حلقة مفرغة.

بقلم د. محمد عثمان عوض الله

٢٤/١٢/٢٠٢١