لجنة الأطباء: (178) إصابة في مواكب 25 ديسمبر





أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، أنها رصدت (178) إصابة في مليونية 25 ديسمبر التي خرجت يوم السبت في الخرطوم ومدن أخرى.

وقالت اللجنة في موجز تقرير إصابات مليونية 25 ديسمبر بصفحتها على (فيسبوك)، إن من بين الإصابات الـ(178)، (3) إصابات برصاص حي، وأضافت بأن التقرير بالتفاصيل وبصورته النهائية يصدر لاحقاً.

من جانبه، اتهم المكتب الموحد للأطباء، قوة من الشرطة، باقتحام مستشفى بورتسودان التعليمي بحثاً عن متظاهرين من مليونية 25 ديسمبر، واعتقال ثائرة مصابة وعدد من الكوادر الطبية التي وقفت في وجه التعدي، وأشار إلى أنها الحادثة الثانية خلال اليوم بعد التعدي على مستشفى الخرطوم.

صحيفة الصيحة