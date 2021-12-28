هويدا حمزة تكتب: ماذا يريد هؤلاء؟





الناس في دول صغيرة ليست كالسودان باراضيه وخيراته شغالة انتاج ونحن شغالين سياسة ومظاهرات وتخريب.. أشعر بوجع شديد في قلبي وانا اري امر بطرقات الخرطوم وشوارعها الرئيسة التي انتزع عنها الانترلوك الذي شيدته حكومة الإنقاذ. انتزع بواسطة من يسمون أنفسهم بالثوار والثورة منم براء، لا يمكن للثورة رفع ثوارها شعار (حانبيهو) وهم يقومون بتخريب مقدرات الوطن، طيب حاتنبنيهو كيف وانت بتخرب المبنى الذي خسرت فيه الدولة ماخسرت من أموال لا تقدر بثمن خاصة في زمن (القحط) والجدب هذا؟ ولن احدثكم عن حرق قسم الصافية. انتو ضد الحكومة ولا ضد الوطن؟

ماذا تريدون؟ أليس هذا (حمدوك كم) ألذي صدعتك رؤوسنا بشكره ؟ أليس هو من كفرتم باي حكومة لا يكون هو رئيسها؟ أليس هو من يجلس الآن على كرسي الحكومة؟ فماذا تريدون؟ الأنه اتفق مع البرهان؟ ألم يقل لكم انه اتفق حقنا للدماء التي تطالبون بالتأر لها؟ ام تريدون مزيدا من الدماء حتى لا يتوقف النواح والعويل والسلبطة لماذا تتظاهرون ولأجل من تبكون وتكفرون بمعشوقكم حمدوك؟ اتبكون (ابراهيم السيخ) ام (وجدي صامولة) وبقية الانتهازيين الذين يعلمون علم اليقين ان الانتخابات لن تجلسهم على كرسي الحكم الذي يجلسون عليه الآن لذلك هم يخشونها ولا يريدون للانتقالية ان تنتهي! الانتقالية التي حولوها لانتقامية بدلا عن تسخيرها للمهام التي من أجلها تكون الحكومات الانتقالية تمهيدا للانتخابات؟ ماذا يريد صبية المتاريس من الحكومة المحلولة وهي التي جعلت الناس يشتهون (العيشة الواااحدة دي)؟ ماذا يريدون من حكومة جعلت العلاج للمرضى مستحيلا وقد علمت من بعض معارفي انها ألقت بطاقات التأمين الصحي من ديوان الزكاة لبعض المستحقين الذين ادخلوا تحت مظلة التأمين؟ الغتها باعتبار ان (الكيزان هم العملوها)! ياخ الكيزان ربنا يجزيهم خير طالما فكروا في دعم المحتاجين. حاتقول لي حرامية حا اقول ليك والله حباب الحرامية الزيهم يسرقو ويقسمو معانا كشعب ماكلين رغيف مدعوم وابيض وكهربتنا مدعومة ومابتقطع ووقودنا مدعوم ومتوفر والدواء مدعوم ومتوفر.. الخ. تعالوا انتم ايها الشرفاء؟ واخبرونا ماذا فعلتم لدعمنا؟ لم تفعلوا شيئا بل رفعتم الدعم عن أي شئ حتى الدواء ومع ذلك فكل شئ معدوم! ثم بعد ذلك يبكون ويشتمون حبيبهم الذي باعهم وأصبح في جيوب العسكر حسب وصفهم.

الا تعلم أحزاب 4 طويلة ان هذه فترة انتقالية تحكم بمستقلين والجيش ضامن لها؟ بل الجيش هو من يجب عليه حكمها لأنه صمام امان البلاد فلا هو مرتزق ولا هو عميل! لماذا ترفض الأحزاب الانتخابات اذا كانت تثق في نفسها وبرامجها وجمهورها طالما انها قادرة على تحريك الملايين في الشوارع؟ أليس اولي بها تحريك هذه المليونيات نحو صناديق الاقتراع بدلا عن التضييق بها علي الناس في الشوارع الذين ضاقوا بالحياة بعد أن أصبح معاشهم عسيرا لدرجة ان يتمنى بعضهم الموت؟

على البرهان ان يتنحي وكذلك حمدوك على أن تسلم البلاد للجيش ليصونها وان يستلم مقاليدها عسكري (قلبو محدثو) وليس لدي قحط التي أصبحت خارج الملعب ما تبتزه به على أن يتم تهيئة البلاد لانتخابات سريعة في اقصر مدة والحشاش يملا شبكتو وأهم من ذلك وقف التناحر السياسي والاتجاه نحو البناء والتعمير والإنتاج وحينها فقط سنعبر وننتصر.

صحيفة الانتباهة