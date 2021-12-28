ضبط كميات من مخدر الهيروين والآيس وخمور مُستوردة





أعلنت الشرطة، إحباط محاولة دخول كميات كبيرة من مخدرات الهيروين والخمور المستوردة.

وكشفت شرطة مكافحة التهريب فرع دنقلا، عن ضبطها كيلو ونصف هيروين خام وكيلو و200 جرام من مخدر الآيس كريستال, إضافة إلى 89 زجاجة من الخمور المُستوردة وكميات من الذخيرة، وذلك على متن عربة بوكس بالصحراء الشرقية مع إحدى دول الجوار.

وقال مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب اللواء شرطة د. فيصل بشير موسى، إن الضبطية النوعية التي حققتها إدارة مكافحة التهريب بالولاية الشمالية تؤكد فطنة ويقظة قواته بالولاية الشمالية، لا سيما وأن الضبطية تأتي بعد أيام معدودة من ضبط كمية كبيرة لمخدر الأفيون والآيس بذات الولاية، مشدداً على أن قوات مكافحة التهريب المنتشرة في البلاد صمام أمان للحفاظ على أمن وسلامة البلاد من ضعاف النفوس.

من جهته، وقف مدير شرطة الولاية الشمالية, اللواء شرطة منصور الحاج محمد الشيخ، على الضبطية وأشاد بالمجهودات المقدرة لإدارة مكافحة التهريب بالولاية في مكافحة كافة اشكال التهريب وتأمين حدود الولاية بالتعاون مع الأجهزة الأخرى.

من جانبه، أكد مدير إدارة مكافحة التهريب الولاية الشمالية, العميد شرطة الطاهر مكي الطاهر في تصريح لـ(المكتب الصحفي للشرطة) أن هذه الضبطية تُعد الثالثة خلال شهر لمخدرات وبضائع وسلع وذلك بواسطة فرعيتي حلفا ودنقلا، مؤكداً أن ادارته حريصة على أمن وسلامة واستقرار المواطن والوطن وسد جميع منافذ التهريب بمختلف انواعه.

وفي ذات السياق, قال رئيس فرع المكافحة دنقلا، العقيد شرطة الصادق حسن، إن الانجاز تحقق بعد توافر المعلومات الكافية التي تفيد بوجود نشاط للتهريب في منطقة الصحراء الشرقية من حدود الولاية مع دولة مجاورة وبجهد ومثابرة القوة لأكثر من عشرة أيام في الصحراء تحقق المطلوب, مؤكداً أنّ جميع أفراد القوة بخير بعد عملية الاشتباك وتبادل إطلاق الرصاص مع المُهرِّبين.

الخرطوم: محمد موسى

صحيفة الصيحة