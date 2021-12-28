متعطّرون بالروث !!





د. مرتضى الغالي

من أوهام انقلاب البرهان وحميدتي الظن بأنه يمكن أن يغطي على جرائم الإنقاذ وسيرتها الملوثة بالدماء ويقطع الطريق على ملاحقة لصوص المؤتمر الوطني وحرامية الموارد…!

ومن كوارث الانقلاب الجانبية انه أطلق العناكب والخفافيش والإمعات فطفوا على السطح بعد أن لاذوا بالجحور وبعد أن أعشت عيونهم الكليلة أضواء ثورة ديسمبر الباهرة..! ولو تركنا هؤلاء الزعانف لتركناهم..ولكن من أجل دمغ الباطل لا مناص من أن يحمل الشخص نفسه حملاً لينزل إلى حيث المواطن النتنة التي يختبئ فيها بعض رزايا الوطن من أمثال (عبد الله مسار) الذي أصبح من المتحدثين باسم هذا الانقلاب الخبيث، وبات يتقيأ كل يوم على طست الوطن النظيف بغثاء هو من خلاصة آيات الكذب والنفاق والمداهنة وخفة العقل.. عبر إسهال يقذف بدفعات من الترهات على صحائف السوء في جرأة جاهلة تريد أن تجعل من الأباطيل حقائق.. لأنه ينظر للوطن والثورة من (وضع مقلوب) يضع فيه رأسه مكان قدميه.. متهجماً على التيار الشعبي الهادر الذي يملأ ساحات الوطن رفضاً لهذا الانقلاب الأرعن وكل ما يترتّب عليه، ولكل ما يمثله عبد الله مسار ومن معه من (الخميم واللميم) الذين اشتراهم المؤتمر الوطني من حر مال الشعب..!

لقد كان (شرط البيعة) يتضمن انسلاخهم من أحزابهم وأن يصبحوا حرباً عليها وعلى الديمقراطية والمدنية.. وألا يتعففوا من البذاءة في الإساءة للشعب.. وألا يألوا جهداً في مدح الإنقاذ ووصف لصوصها ومجرميها بنظافة اليد والطهارة..وإنكار جرائمها من إبادة وقهر ونهب..! وها هم ينتهون إلى التطبيل للانقلاب والمليشيات حتى انك لتعجب هل يمكن أن يكون لمثل هذا الشخص أي علاقة بالشأن العام والعمل السياسي..وكيف يواجه أهل بيته وعشيرته وأبناء حيّه وهو يجر على نفسه كل هذه الأوحال التي يلطخ بها وجهه.. فكيف بالله لشخص ينضح بكل هذا الجهل وكل هذا (الاسترخاص) الذي يضع فيه نفسه تحت أحذية الانقلاب والمليشيات ثم يزعم انه كان سياسياً في الأحزاب الوطنية التي يقوم نهجها على الحرية والديمقراطية وحفظ كرامة السودانيين..!

يضيق الخيال الروائي أن يصف شخصية للسياسي الانتهازي بهذه الأبعاد العميقة للوضاعة؛ وما كانت مثل هذه النماذج من البشر تستحق الإشارة إليها ولو بمقدار (جناح بعوضة) لولا أن نموذج مسار وهو (عينة مطابقة) لكل الإنقاذيين وأتباعهم يسجل على الهواء كلما تحدث أسوأ قدوة تشرخ صورة الاحترام والتوقير الذي يقابل به السودانيين كبار السن أو العاملين في الحقل العام.. ولو لزم أمثال هؤلاء بيوتهم بعد أدوارهم الانتهازية الوضيعة مع الإنقاذ وستروا ضعف تأهيلهم السياسي والأخلاقي وسكتوا لكان ارحم لهم.. ولكنهم خرجوا يتطاولون على الثورة ويزعمون موالاتها..وهي لم تتفجر إلا لتكنسهم مع نفايات الإنقاذ..ولكنه الجهل والتنطع الذي يدفع صاحبه ليعلن عن (الخبوب) الذي يغرق فيه..ولسخرية القدر أن هذا الرجل خرج على الناس قبل أيام من اندلاع الثورة بـ(أخرع) صورة للانتهازية عندما تتحوّل الانتهازية إلى خزي واستجداء و(رجفيبة) وهو يدعو إلي تشريع يجعل من المخلوع رئيساً مدى الحياة.. لماذا يا شيخ مسار..؟ قال لأن المخلوع هو حامي الوطن وأصبحت لديه (خبرة تراكمية)..!!

مسار يقول إن زمن الإنقاذ لم تكن فيه إبادة في دارفور وليس فيه فساد ولا سرقات ولا تعذيب ولا اغتصاب لتلاميذ الخلاوي ولم يستورد قادته المخدرات (بالكونتينرات)..ويقول الآن بعد الثورة أن عقد الأخلاق انفرط وإن الرذيلة والفاحشة قد انتشرت..!! وأن الجماهير التي خرجت إلى الشوارع من أجل تأييد انقلاب البرهان وحميدتي ومن خلفهم مسار والتوم هجو..! خيبة الله على هذا النموذج التي لا يأمل أي إنسان أن يراه بين أهل بيته أو إخوته أو خؤولته وعمومته… الله لا كسب الإنقاذ..!!

صحيفة التحرير