في سابقة .. بدء محاكمة متهم انتحل صفة قاضٍ





في سابقة شرعت المحكمة اليوم، في محاكمة متهم بانتحال صفة قاضٍ بالسلطة القضائية ضُبط إبان تردده على مباني القضائية.

ويواجه المتهم الموقوف على ذمة الدعوى الجنائية، اتهاماً بمخالفة نص المادة (93) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تتعلق بانتحال صفة الموظف العام.

وحسب المعلومات، فإن المتهم تم القبض عليه بواسطة الشرطة القضائية بعد الاشتباه فيه ورصده ومتابعة تحركاته لأكثر من ثلاثة أسابيع داخل رئاسة السلطة القضائية بالخرطوم التي كان يتردد عليها ويتعامل باعتبار أنه قاضٍ بها.

وأفادت المعلومات، أن الشرطة القضائية وفور ذلك توصلت نتيجة تحرياتها بعدم وجود أي علاقة للمتهم بالسلطة القضائية مطلقاً وأنه ليس قاضياً، وحينها قرّرت تحرير بلاغ في مواجهته بقسم شرطة الخرطوم شمال التي ألقت القبض عليه وأخضعته للتحري حول ملابسات الحادثة وباكتمالها أحيل للمحاكمة.

ومثل المتهم أمام القاضي المشرف على محكمة جنايات الخرطوم شمال محمد عبد الله، وتقدم ممثل الدفاع عنه بطلب مكتوب للمحكمة التمس من خلاله استبعاد المبلغ مساعد بالشرطة القضائية عبد الله أحمد عمر علي، من الظهور أمامها وتمثيل الإتهام وذلك لعدم امتلاكه الصفة القانونية.

وأمهلت المحكمة المُبلغ فرصة للرد على طلب الدفاع المتعلِّق باستبعاده من الظهور أمامها وتمثيل الحق العام في الدعوى الجنائية، وحدّدت المحكمة جلسة في النصف الأول من يناير المقبل للسير في إجراءات القضية.

الخرطوم- محمد موسى

صحيفة الصيحة