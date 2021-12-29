غرق مركب وفقدان 6 صيادين مصريين بسبب تحضير «كباية شاي»





تعرض مركب للغرق شرق مدينة دمياط المصرية بسبب تحضير «كباية شاي»، وكان على متنه 9 صيادين، وجرى إنقاذ 3 صيادين منهم، وغرق باقي الطاقم وعددهم 6 صيادين.

وغرق المركب نتيجة تسريب غاز أثناء تحضير الشاي، ما أدى إلى تعرض المركب إلى انفجار أدى إلى غرقه. وفقاً لصحيفة “لمصري اليوم”.

وجميع الصيادين من برج البرلس وهم كل من على حسن الجمال، وعمرو شعبان البيطاني، وحسن على حسن الجمال، وهم الناجون، فيما استمر البحث أملا في العثور على باقي الصيادين.

ومن بين الصيادين المفقودين كل من يوسف عبدربه قاسم، حمادة بكري، السيد أحمد حسن الجمال، وإبراهيم أحمد حسن الجمال، ورمضان أحمد الجمال، ومحمد أحمد حسن الجمال.

وصرح أحمد نصار، نقيب عام الصيادين بكفر الشيخ، قائلا: «عندما تلقينا الخبر قمنا بالتواصل مع جميع الأجهزة المعنية من أجل البحث عن المفقودين واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات لأسر الضحايا وصاحب المركب».

كما ناشد نقيب الصيادين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، سرعة صرف إعانات عاجلة لطاقم المركب من الناجين والمفقودين نظرًا للظروف القاسية التي تعرضوا لها.

صحيفة البيان