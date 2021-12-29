التفاصيل الكاملة لسقوط أخطر زعيم عصابة بكادقلي بقبضة الشرطة





القبض على اخطر زعيم عصابة روع المواطنيين بولايتي جنوب كردفان وشمال كردفان وارتكب جرائم تتعلق بالقتل والنهب والسرقات. واكد الدكتور عميد شرطة عبدالحفيظ إدريس يحى مدير شرطة الولاية بالانابة وفق ( سونا) أن زعيم العصابة تم القبض عليه بمتابعة فائقة من تيم المباحث حتى تمكن من ضبطه والقبض عليه ومعه أفراد عصابته مطمئنا مواطني مدينة كادقلي بانهم سيلاحقون كافة المجرمين حتى يشعر المواطن بنعمة الأمن والاستقرار. فيما اشاد ممثل الوالي المكلف الأستاذ عبدالله عبدالرزاق بالدور العظيم الذي قامت به شرطة الولاية في تأمين المواطنيين وممتلكاتهم وأضاف أن القبض على أخطر زعيم عصابة بكادقلي أكبر هدية اهدتها الشرطة لأهالي جنوب كردفان مؤكدا دعمه الكامل للشرطة لتتمكن من بسط وتحقيق الأمن والاستقرار معربا عن شكره وتقديره لأفراد التيم الذي نفذ هذا الإنجاز.

الخرطوم ( كوش نيوز)