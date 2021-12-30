في السودان اتفق جميع اللاعبين المحليين من الحلفاء والخصوم على معاداة حمدوك وضرورة التخلص منه





غض النظر عما ستسفر عنه تظاهرات اليوم وهي تعتبر المباراة النهائية فإن هناك انتصار كبير تحقق الآن في السودان وهو اتفاق جميع اللاعبين المحليين من الحلفاء والخصوم (اغلبية صامتة، شرفاء، رجال قبائل، شيوخ، سكان مدن، سكان أرياف، قحت، عسكريين، تحالف ناس التوم هجو، كيزان، شيوعيين، مثليين، فيمينيست، صعاليك دون توجهات محددة، جواسيس إلخ) على معاداة حمدوك وضرورة التخلص منه.

سيذهب الكذاب العميل الضعيف الجاسوس اللص العاجز إلى جوار من إختاروه بسبب ضعف الدولة، ولو كانت لدينا دولة محترمة لتمت محاكمته بالخيانة العظمى!

البقية أيضاً ستأتي وكل سيأكل -قطعاً- من طببخه المسموم

محمد عثمان ابراهيم