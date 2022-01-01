رأي ومقالات

الطاهر حسن التوم: الخاسر الكبير هو السودان وإنسانه

2022/01/01
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الطاهر حسن التوم
الطاهر حسن التوم

البرهان وحمدوك وجهان لعملة واحدة.. لا يملكان رؤية ولا إرادة وكذلك حميدتي ! وقحت ومن على خطها يريدون ان يعودوا للكرسي .. على ظهور الشباب ..ودماء الشباب .. يستثمرون في حماسهم وشجاعتهم وغياب التصور الواقعي الكلي عندهم ! ..

والتيار الكبير للمحافظين من إسلاميين وغيرهم يكتفون بالفرجة ويغرقون في مشاكلهم الذاتية !.. الخاسر الكبير هو السودان وإنسانه ..سلامته وموارده ومستقبله . قال صديقي محي الدين :
مدهش ان شجر يمشي ولكني اراه !

الطاهر حسن التوم

2022/01/01
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