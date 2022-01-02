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بلة الغائب: حميدتي ما خائن ويشبه الشيخ زايد بن سلطان وحمدوك ماشي
انتظروني قريبا بإذن الله
أنا والشيخ بلة الغائب :
……
بلة الغائب :
_البرهان قاعد وحمدوك ماشي..
_حميدتي ما خائن ويشبه الشيخ زايد بن سلطان..
_مافي انقلاب تاني.. والبلد دي ما بحكمها غير العساكر..
_ مافي ديمقراطية بتحكم تاني.
قلت للبشير ستحكم ٣١ عاما و٧ أيام.. عرفت ان أمرا سيحدث ونصحته بالتنحي عن الحكم لهذه الأسباب.. لم يسمع كلامي وقال لي خلاص قبلت علينا!..
صباح احمد
2 تعليقات
ضبان تبع الليان
دا نصاب ودجال حتي بعد بلوغه هذه السن لم يتب لله قال (ص) من اتي عرافا…….الخ ….. لي وله تجارب كثيره مريره بالقاهرة نصاااااب ونصب علي خلق الله كما غيره ولأنني اعرف ان بناته مقيمات بالخارج بأوروبا ومرتاحات ومستقرات باماكن بديعه وبعصمه لناس افاضل كرام وهن كذلك ولكن كما قيل ( يموت الذمار الخ …..)