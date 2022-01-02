بلة الغائب: حميدتي ما خائن ويشبه الشيخ زايد بن سلطان وحمدوك ماشي





انتظروني قريبا بإذن الله

أنا والشيخ بلة الغائب :

……

بلة الغائب :

_البرهان قاعد وحمدوك ماشي..

_حميدتي ما خائن ويشبه الشيخ زايد بن سلطان..

_مافي انقلاب تاني.. والبلد دي ما بحكمها غير العساكر..

_ مافي ديمقراطية بتحكم تاني.

قلت للبشير ستحكم ٣١ عاما و٧ أيام.. عرفت ان أمرا سيحدث ونصحته بالتنحي عن الحكم لهذه الأسباب.. لم يسمع كلامي وقال لي خلاص قبلت علينا!..

صباح احمد