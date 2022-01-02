4 طويلة كان وجود حمدوك يعني نصف وجودهم في مفاصل الدولة!

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4 تعليقات
نسبة اربعة طويلة لحمدوك بدلا عن نسبة حمدوك اليهم يزكرنى بالعلاقةبين البنك التجاري العريقةصاحب المبانى والمقرات والمراسلين الخارحيين نسبته الى بنك المزارع الذي اسسته الانقاذ وضمت اليه سلفقة البنك التجاري وشركة الاقطان ثم اصبح البنك التجاري احدى شركات بنك المزارع.. او يزكرنا بالقول الماثور ان تلد الامة ربتها
حمدوك راح واربعة طويلة باقية
على نفسها جنت مراكش.
قف!
يذكرني ولبس يزكرني
الناس في الوطن انت بعدك باربعة طويلة . القوي الحيه تجاوزت كل المحطات والان في طيقهم لطرح الميثاق الجديد وهم ليسو بطلاب سلطة ابدا , والرفيق حمدوك عنوان الطهر والنظافة ويمثل كل اخلاق الرفاق والسودان كسب الكثير من افكار حمدوك ندعو له بالتوفيق
كلهم في ستين الف داهية
وكل الكفرة الفسقة الانجاس وإتمني من الحكومة الجاية تعالج ليناقصة الاولادالممشطين ديل بعداك تشوف الباقي