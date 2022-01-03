أطباء السودان تكشف تفاصيل جديدة بشأن اقتحام الأمن لمستشفى الخرطوم





تقول اللجنة بحسب التعميم” القوات الانقلابية تنتهك وتستبيح مستشفى الخرطوم“.

كشفت لجنة أطباء السودان المركزية عن تفاصيل جديدة بشأن اقتحام السلطات لمستشفى الخرطوم للمرة الثالثة على التوالي.

جاء ذلك في تعميمٍ صحفي، الأثنين، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وقالت اللجنة إنّ قوات الانقلاب كرّرت اقتحامها لمستشفى الخرطوم للمرة الثالثة على التوالي مثيرةً الرعب وسط الكوادر العاملة بالمستشفى والمرضى.

وأضافت” بالأمس اقتحمت قوات الشرطة وقوات الاحتياطي المركزي مستشفى الخرطوم التعليمي مرتين، حيث قامت بضرب عمال الصيانة وإطلاق علب غاز مسيل للدموع داخل مكتبهم وسرقة هاتف أحدهم في المرة الأولى”.

وتابعت” في المرة الثانية داهمت الكوادر الطبية بعد نهاية موكب الأمس مليونية2يناير وطاردتهم حتى تسبّبت في سقوط طبيبة على الأرض ولكنّ لم تُصَبْ الطبيبة بأذى جسدي”.

وأشارت اللجنة إلى أنّ السلطات أطلقت الغاز المسيل للدموع داخل المستشفى أكثر من مرة، ما تسبّب في حريق أشجار داخل المعمل القومي (استاك).

وأردفت” لولا تداركه بواسطة العاملين بالمستشفى لسبب خسائر كبيرة”.

والأحد، شهدت العاصمة السودانية الخرطوم احتجاجاتٍ تندّد بالاتّفاق السياسي الموقّع بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك.

باج نيوز