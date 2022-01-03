جلسة مغلقة لحماية الشهود في محكمة الشهيد التاج





عقدت محكمة الشهيد محجوب التاج، طالب كلية الطب جامعة الرازي، اليوم جلسة مغلقة برئاسة مولانا زهير بابكر عبدالرازق، اقتصرت على المتهمين الأحد عشرة، والقانونيين من هيئتي الاتهام والدفاع وذلك حماية للشهود. وتشير (سونا) إلى أن هيئة الاتهام في قضية الشهيد محجوب التاج الذي استشهد في 24يناير 2019 حينما داهمت قوة من هيئة العمليات بجهاز الأمن والمخابرات، طلابا من جامعة الرازي في محيط الجامعة وقامت بالاعتداء عليهم بالضرب، كانت قد أعلنت عن نيتها رفع كشف بالشهود وهم طلاب في نفس الجامعة وعددهم ثمانية ابتداءً من جلسة اليوم وذلك بعد الفراغ من أداء امتحاناتهم الجامعية.

فيما يمثل أمام المحكمة (11) متهما من الضباط والجنود يتبعون لهيئة العمليات بجهاز الأمن والمخابرات، تحت المواد(130) من القانون الجنائي القتل العمد، و(186) الجرائم ضد الإنسانية مقرونة بالمادة (21) الاشتراك الجنائي.

سونا