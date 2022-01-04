انحسار الحراك والتظاهر في الخرطوم وحدوث احباط وسط المتظاهرين





الليله طلعت في الموكب بتاع شارع الاربعين 😁 لي بعدين ح اديكم قرايتي للوضع 😌

كبداية في واحد من الثوار قال لي في حبه اسمها الشجاعه لو بلعتها بتقيف قدام الدوشكا 😁

اول ملاحظات :

١- الفئة العمرية من ١٢ او ١٣ سنة الى ٢٠ سنة هي الغالبه في الموكب .

٢ – الواضح انه موضوع المظاهرات دا يعتبر كبرنامج ليهم و مشاغلة جكس و غيره

٣ – الفاعلين في الميدان و بهتفو ما بتجاوزو ١٪؜ من المتظاهرين

٤ – اغلب الماشين ماشين ساي وبتونسو وما عندهم شغله بمظاهره زاتو المهم بتونسو وبتصورو

٥ – في تكاسل شديد و فتور تحس بيهو في الناس الماشه يعني عدم حماس واضح و من اول ضرب للبمبان قرر الكتيرين المغادره والرجوع للبيوت

٦ – ناس بانت والعباسية واقفين في الشارع من باب الشمار وحب الاستطلاع

٧ – العساكر ما بفكو البمبان الا لما يبدا المتظاهرين يرمو الحجار غير كدا العساكر واقفين في مكانهم ومكتفين يدينهم

٨ – واضح انه اغلب الناس مستائين من تناقص اعداد المتظاهرين بصوره واضحه

٩ – ناس غاضبون باعلامهم السوداء واعمارهم الصغيره بحاولو جاهدين يحمسو الناس بس شكله الناس حماسها فتر بصوره واضحه

١٠ – بحاولو يشغلو الساوند ويضربو الطبول عشان يضخم الموضوع ، عدد الناس في طول الشارع ما ممكن يصل ٢٠٠٠ ، الملاحظ انه في ناس بتصور لايف في اماكن تجمع الناس المابتجاوزو ١٠٠ في كل كتله عشان يظهر التجمع كبير بس الناس مشتته .

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