انحسار الحراك والتظاهر في الخرطوم وحدوث احباط وسط المتظاهرين
الليله طلعت في الموكب بتاع شارع الاربعين 😁 لي بعدين ح اديكم قرايتي للوضع 😌
كبداية في واحد من الثوار قال لي في حبه اسمها الشجاعه لو بلعتها بتقيف قدام الدوشكا 😁
اول ملاحظات :
١- الفئة العمرية من ١٢ او ١٣ سنة الى ٢٠ سنة هي الغالبه في الموكب .
٢ – الواضح انه موضوع المظاهرات دا يعتبر كبرنامج ليهم و مشاغلة جكس و غيره
٣ – الفاعلين في الميدان و بهتفو ما بتجاوزو ١٪ من المتظاهرين
٤ – اغلب الماشين ماشين ساي وبتونسو وما عندهم شغله بمظاهره زاتو المهم بتونسو وبتصورو
٥ – في تكاسل شديد و فتور تحس بيهو في الناس الماشه يعني عدم حماس واضح و من اول ضرب للبمبان قرر الكتيرين المغادره والرجوع للبيوت
٦ – ناس بانت والعباسية واقفين في الشارع من باب الشمار وحب الاستطلاع
٧ – العساكر ما بفكو البمبان الا لما يبدا المتظاهرين يرمو الحجار غير كدا العساكر واقفين في مكانهم ومكتفين يدينهم
٨ – واضح انه اغلب الناس مستائين من تناقص اعداد المتظاهرين بصوره واضحه
٩ – ناس غاضبون باعلامهم السوداء واعمارهم الصغيره بحاولو جاهدين يحمسو الناس بس شكله الناس حماسها فتر بصوره واضحه
١٠ – بحاولو يشغلو الساوند ويضربو الطبول عشان يضخم الموضوع ، عدد الناس في طول الشارع ما ممكن يصل ٢٠٠٠ ، الملاحظ انه في ناس بتصور لايف في اماكن تجمع الناس المابتجاوزو ١٠٠ في كل كتله عشان يظهر التجمع كبير بس الناس مشتته .
*متداول على منصات التواصل