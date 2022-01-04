حسين خوجلي يكتب: جغرافيا المليونية





في امتحان الدراسات السياسية بإحدى الجامعات السودانية تُركت الكلمة الأخيرة لاختيار الطلاب لوصف المليونيات، فحاز الطالب أحمد قرشي طه بأذكى اختيار لوصف المليونيات ونوردها بدون تعليق.

١/ اذا توجهت مليونية لمنزل الزعيم الأزهري فإنها (محاضرة)

٢/ اذا توجهت مليونية إلى جبل كرري فإنها (مذاكرة)

٣/ واذا توجهت مليونية لمجلس الوزراء فإنها (محاصرة)

٤/ واذا توجهت مليونية إلى القصر الجمهوري فإنها (مخاطرة)

٥/ واذا توجهت مليونية إلى القيادة العامة فإنها (مغامرة)

٦/ واذا توجهت إلى سجن كوبر فإنها (مباصرة)

٧/ واذا توجهت إلى الساحة الخضراء فإنها (مظاهرة)

٨/ واذا توجهت مليونية نحو السفارة الاماراتية فإنها (مناورة)

٩/ واذا توجهت مليونية إلى السفارة المصرية فإنها (مناصرة)

١٠/ فاذا توجهت إلى السفارة الأمريكية فإنها (مؤامرة)

حسين خوجلي