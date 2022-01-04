رأي ومقالات
حسين خوجلي يكتب: جغرافيا المليونية
في امتحان الدراسات السياسية بإحدى الجامعات السودانية تُركت الكلمة الأخيرة لاختيار الطلاب لوصف المليونيات، فحاز الطالب أحمد قرشي طه بأذكى اختيار لوصف المليونيات ونوردها بدون تعليق.
١/ اذا توجهت مليونية لمنزل الزعيم الأزهري فإنها (محاضرة)
٢/ اذا توجهت مليونية إلى جبل كرري فإنها (مذاكرة)
٣/ واذا توجهت مليونية لمجلس الوزراء فإنها (محاصرة)
٤/ واذا توجهت مليونية إلى القصر الجمهوري فإنها (مخاطرة)
٥/ واذا توجهت مليونية إلى القيادة العامة فإنها (مغامرة)
٦/ واذا توجهت إلى سجن كوبر فإنها (مباصرة)
٧/ واذا توجهت إلى الساحة الخضراء فإنها (مظاهرة)
٨/ واذا توجهت مليونية نحو السفارة الاماراتية فإنها (مناورة)
٩/ واذا توجهت مليونية إلى السفارة المصرية فإنها (مناصرة)
١٠/ فاذا توجهت إلى السفارة الأمريكية فإنها (مؤامرة)
حسين خوجلي