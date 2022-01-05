“حميدتي” لـ”مولي فيي”: هذا هو المخرج للأزمة السياسية في السودان





تقول مولي فيي إنّ بلادها تدعم قيام حوارٍ سوداني سوداني لتجاوز الأزمة.

شدّد نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية مولي فيي، على استكمال ترتيبات الانتقال الديمقراطي في البلاد وصولاً إلى انتخاباتٍ بنهاية الفترة الانتقالية.

وأفاد مكتب الإعلام بمجلس السيادة أنّ نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، تلقى اتصالاً هاتفيًا من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقي.

وأوضح حمدان دقلو أنّ المخرج من الأزمة السياسية التي يعيشها السودان حاليًا يكمن في ابتدار حوارٍ شاملٍ يؤدّي إلى توافقٍ وطنيٍ يشمل جميع السودانيين.

وفي السياق، أشارت مولي فيي إلى حرص بلادها على التعاون والتنسيق مع السودان من أجلّ إنجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق التحول الديمقراطي.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردًا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.

باج نيوز