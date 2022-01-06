واتساب يكشف عن أول تحديث خلال 2022بـ”ميزة تويتر”





يستعد تطبيق التواصل الفوري “واتساب” لإطلاق أولى تحديثاته الكبرى خلال العام الجديد 2022 بميزة جديدة.

وبحسب “سكاي نيوز”، أفاد موقع (WABetaInfo) التقني أن “واتساب” يعمل حاليا على إضافة صور حسابات جهات الاتصال إلى تنبيهات الرسائل التي تظهر على شاشة هاتف المستخدم.

وذكر الموقع أنه رصد استخدم هذه الميزة في الإصدار التجريبي لتطبيق التواصل الفوري (واتساب بيتا)، في الهواتف التي تعمل بنظام “أي أو أس”، أي أجهزة أبل، وخاصة بالإصدار 15.

ومع تطبيق هذه الخدمة، فإن “واتساب” يكون قد انضم إلى الاتجاه العام في التطبيقات الذي يظهر صورة مع التنبيه، مثل “تويتر”. وعند تفعيل الخدمة الجديدة، سيتلقى المستخدم إشعارا على شاشة هاتفه مع صورة ملف حساب المستخدم الذي أرسل له رسالة عبر “واتساب”.

صحيفة المرصد