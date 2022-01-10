بالفيديو.. العثور على ممثل أمريكي مشهور ميتا في غرفته بأحد فنادق فلوريدا بعد ساعات من تقديم عرضه الكوميدي





عثرت شرطة مقاطعة أورانج في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية على الممثل الكوميدي الأمريكي، بوب ساغت، ميتا في غرفة بفندق في المدينة.

ونشرت الشرطة تغريدة جاء فيها، “استلمنا بلاغا عن رجل لا يستجيب للنداءات المتكررة في أحد الغرف.. الرجل هو “بوب ساغت.. كان ميتا لحظة وصول الشرطة، وأعلن عن وفاته في مكان الحادث. لم يجد المحققون أي علامات اعتداء أو تعاطي مخدرات”.

وعرف ساغت (65 عاما) بدوره في شخصية داني تيرنر، في مسلسل Full House الكوميدي الشهير.

ووفقا لحسابه على تويتر، فقد كان يجري جولة كوميدية بولاية فلوريدا.

ونشر دعوة لحضور عروضه، السبت، وفيها يظهر أنه أقام عرضا كوميديا في اليوم ذاته.

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روسيا اليوم