جلسة مغلقة لحماية الشهود بمحكمة الشهيد محجوب التاج





واصلت محكمة الشهيد محجوب التاج محجوب، طالب كلية الطب جامعة الرازي(20عاماً) عقد جلستها المغلقة اليوم برئاسة مولانا زهير بابكر عبد الرازق، حماية للشهود ، لمحاكمة (11) متهماً من الضباط والجنود التابعين لهيئة العمليات بجهاز الأمن والمخابرات.

وقال القاضي مولانا زهير بابكر، إن المحكمة التي تنعقد بمجمع مخالفات الأراضي بالديم شرق سوف تواصل عقد جلستها المغلقة الأسبوع القادم لإستكمال الإستماع إلى أقوال شهود الإتهام المتبقين وعددهم أربعة، حماية للشهود.

وكانت قوة من هئية العمليات قد داهمت في الرابع والعشرين من يناير 2019 طلاباً من جامعة الرازي في حرم الجامعة، وقامت بالإعتداء عليهم بالضرب مما أسفر عن إستشهاد الطالب محجوب التاج .

سونا