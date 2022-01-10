ازدحام مروري في الخرطوم.. و”الراستات” يستعدون لإقامة فعالية وتسيير موكب إلى منزل الشهداء: “الروسي، حسام وبيبو”





تشهد العاصمة الخرطوم، ازدحاماً مرورياً اليوم الاثنين، فلا تزال بعض الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الخرطوم مغلقة منذ أمس الأول السبت، بسبب التظاهرات التي حدثت أمس الأحد.

ولا يزال كوبري المك نمر الرابط بين مدينتي بحري والخرطوم مغلقًا، فيما فتحت السلطات مسارا واحدا فقط من كوبري النيل الأزرق، وأبقت كوبري كوبر فاتحًا، بالإضافة إلى انسياب حركة السير بكوبري النيل الأبيض الرابط بين مدينتي أم درمان والخرطوم، وكوبري “شمبات” الرابط بين مدينتي بحري وأم درمان.

وتستعد مجموعة، اطلقت على نفسها “الراستات” لإقامة فعالية في نادي الربيع بأم درمان، تخليدًا لذكرى أصدقائها الذين ارتقوا في التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري منذ 25 أكتوبر.

وعقب الفعالية، سيتم تسيير موكب إلى منزل الشهداء: “الروسي، حسام وبيبو”.

صحيفة السوداني