ما حقيقة زيادة الدولار الجمركي والسماح بتخليص المركبات غير المقنّنة؟





كشفت هيئة الجمارك في السودان عن عدم زيادة الدولار الجمركي والسماح بتخليص المركبات غير المقنّنة.

جاء ذلك في تعميمٍ صحفي، الأثنين، أطلّع عليه”باج نيوز”.

وأشارت الهيئة إلى أنّه راج في الآونة الأخيرة بعض الشائعات في وسائل الإعلام، ووسائط التواصل الاجتماعي بخصوص زيادة الدولار الجمركي وأيضاً السماح بإجراءات تخليص المركبات غير المقننة البوكو.

وأضافت” ‏تنفي هيئة الجمارك السودانية بأنّ ما راج من إشاعات لا أساس له من الصحة”.

باج نيوز