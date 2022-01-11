معتصم محمود يكتب : هلال التبلدي والمخطط الكيدي





اداري سابق بهلال التبلدي استقطب عدداً من لاعبي الفريق وقام بتجميعهم في معسكر بالخرطوم بعيداً عن المجلس الشرعي!!

في الأبيض انخرط عدد من لاعبي الفريق في الإعداد تحت قيادة الجهاز الفني الرسمي وبإشراف المجلس الشرعي.

بات للتبلدي الآن فريق بالخرطوم يقوده إداري سابق لا علاقة له بمجلس الإدارة وفريق بالأبيض تحت قيادة مدرب الفريق الخبير كفاح وبإشراف المجلس الشرعي.

ما يحدث بساحة التبلدي يمثل واحدة من سياسة تصفية الحسابات التي يمارسها أسوأ مجلس في تاريخ الاتحاد.

كل جريرة هلال التبلدي انه لم يدعم مجموعة الفساد في انتخابات الاتحاد شأنه شأن أندية الممتاز.

اتحاد التمباك يحاول معاقبة هلال التبلدي لموقفه الانتخابي بنزع سلطات مجلس إداره النادي وتحويلها لفرد من المجلس المحلول الذي أسقطته جماهير النادي عبر ملحمة جماهيرية مشهودة!!

غادر أعضاء المجلس المحلول النادي ومنهم من انضم للمجلس الجديد وتبقى شخص واحد فقط يريد التحكم في ناد بحجم هلال التبلدي!!

يزعم أنه رئيس النادي المكلف دون أن يحدد مَن الذي كلّفه!!

تكليف همبتة!!

رئيس مكلّف لا يستطيع دخول النادي!!

ما يحدث من اتحاد التمباك تجاه كبير كردفان سقوط إداري مقزز ونتن.

استهداف هلال التبلدي استهداف لكل كردفان ومحاولة لإزالة الولاية من خارطة الممتاز.

يحدث هذا في وجود اثنين من اتحاد الأبيض بمجلس إدارة الاتحاد العام!!

أصابع الاتهام في التآمر على الهلال تتّجه نحو الثنائي.

موقف الثنائي من هلال التبلدي معلوم وإلا فعليهما إصدار بيان يحدد موقفهما من استهداف اتحاد التمباك لممثل الولاية في الممتاز.

عدم إدانة استهداف الهلال يعني الموافقة عليه يا طارق عطا والقوصي.

ما يحدث لهلال التبلدي يستدعي من أندية عروس الرمال إقالة الاتحاد المحلي اليوم قبل الغد.

اتحاد يقف ضد الممثل الوحيد للولاية في الممتاز!!

ترى ما جدوى اتحاد الأبيض إن هوى التبلدي من الممتاز!!

مُؤسفٌ أن يزور رئيس اتحاد الأبيض المران الذي يشرف عليه الإداري المتمرد على الشرعية.

تصرف غير محترم، لا يُليق برئيس رابطة ناهيك عن رئيس اتحاد محلي مؤسس للاتحاد العام.

اتحاد الخراب لم يتعظ من مأزق التدخل في الشأن المريخي وها هو يكرر ذات الخطأ في هلال كردفان.

نفس الأسماء القميئة التي تسبّبت في أزمة المريخ ترتّب الآن لافتعال الأزمة بالتبلدي ولكن هيهات.

هلال كردفان على قلب رجل واحد والإداري إيّاه وشلة المنتفعين حدّهم الخرطوم.

أي طعن في مشروعية مجلس التبلدي يعني الطعن في مشروعية الانتخابات التي أتت بالاتحاد.

النظام الأساسي للاتحاد يمنع التدخُّل في شؤون الأندية.

الطعون في مشروعية مجلس التبلدي تُقدّم للجان النادي العدلية لا الاتحاد العام.

مجلس التبلدي مطمئن تماماً لموقفه القانوني وغير منزعج

صحيفة الصيحة