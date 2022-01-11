مصطفى سيد أحمد.. لسه الصوت صراع زمني

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مصطفى سيد أحمد المقبول مختار عمر الأمين سلفاب، من قرية ود سلفاب ـ الجزيرة ـ عام 1953م. قَدِمَ جده الأمين سلفاب من شمال السودان منطقة الشايقية واستقر جنوب غرب الحصاحيصا على بُعد 7 كيلو مترات منها، وغرب أربجي بحوالي 13 كيلو متراً “أربجي القديمة” والتي تقع آثارها على النيل مُباشرةً.

(ري)

التحق بمعهد الموسيقى والمسرح وأكمل خمس سنوات بقسم الموسيقى “قسم الصوت”، إلاّ أنه لم ينتظر حتى ينال شهادته الأكاديمية. متزوج وله طفلان “سامر وسيد أحمد”، له من الأخوات سبع وشقيق “المقبول” توفي عام 1970م، وهو شاعر غنى له مصطفى. عانى من المرض كثيراً، فقد لازمه الفشل الكلوي مدة طويلة “15 عاماً”، أجرى خلالها عملية زراعة كلى بروسيا أواخر الثمانينات.

(مي)

بعد أن حقق انتشاراً لافتاً هدد به عرش كبار مطربي السوداني، تعالت ظاهرته الفنية والموسيقية وقدرته على اختيار مفردة شعرية متجاوزة لحال السائد والراهن في الغناء السوداني، حيث تنامى صوت مشروعه الغنائي بقدر مدهش، حيث وجد من الاحتفاء ما لم يجده من قبله ولكنه تعرض لانتكاسة جديدة بداية عام 1993 بالقاهرة وانتقل منها للعلاج بالدوحة، حيث ظل هناك يباشر عملية الغسيل الكلوي ثلاث مرات في الأسبوع إلى أن توفاه الله مساء الأربعاء 17 يناير 1996م.

صحيفة الصيحة