بابكر سلك يكتب: النظرة الشرعية





*منتخبنا الذي يمثلنا يبتدر مشواره

*رضينا أم أبينا هو منتخبنا

*نعرف قدر منتخبنا

*لكنه منتخبنا

*فلا تكون أمنياتنا إلا التوفيق له والظهور بمظهر مشرف

*حتى ولو كان مظهراً كاذباً قياساً بالفنيات والفنيين والاستعدادات

*أنه يوم الإلتقاء تحت علم السودان

*يوما نخلع فيه عباءات الإنتماء الضيق بكل ألوانها

*لنستمتع بفضاءات علم السودان

*الذي مازال يقدم الشهيد تلو الشهيد قرباناً لمدنية تقودنا من الظلمات إلى النور

*ًمن ظلمات الشمولية التي تخلق في كل حقبة فرعونا يمتلكنا ويبيع الوطن ليبيع لنا الوهم

* وطن يقدم فلذات كبده قرباناً لأجل مدنية توقف تهريب دهبو وصمغو وقطنو

*مدنية تعلن إنتهاء ديباجات الصمغ العربي بالسوق العالمية التي تحمل عبارة إنتاج الإمارات

*وتمزق ديباجة اللحوم المكتوب عليها إنتاج مصري في نفس السوق

*لذا

*دعونا نخلع العباءات الملونة بكل ألوان طيفها

*لنرتدي على أجسادنا علم السودان

*كان عشنا يشرف

*وكان متنا أشرف كفن

*أمنياتنا للمنتخب هي أمانينا لأنفسنا

*أها

*قصة التدريب في المريخ قصة

*لسة مدورة

*البعض يرى أنه مدرب قاعد ساي

*لأنه مغمور

*ولأنه قبل بشرط فترة الإختبار البالغة تلاتة أشهر

*البعض الآخر يرد عليهم بالقول

*قصة مغمور دي مامشكلة

*خمونا بيها قبل كده أيام الزولفاني

*وطلع أفضل من المشهور

*بل والذين أعابوا عليه أنه مغمور

*طالبوا ببقاءه عندما هم بالرحيل

*فلم يعيب الرجل أنه مغمور

*لكن قصة التجربة دي الرد عليها شنو؟؟

*شخصياً أعتبرها نظرة شرعية

*والنظرة الشرعية وارده وغير مؤاخذ عليها

*تجي حتة جابو منو؟؟

*ةةةةةةةةةةةجة٠ةةةةةةة الكيزان يعني!!!!!

*ماجابو الرئيس

*هو في مدرب في المريخ ده ماجابو الرئيس!!!!!!

*لسة نحنا في أنا أدفع أذاً أنا اقرر

*وجابت ليها كمان

*برا نقة برا زفت

*لذا كنا ولسة نطالب باستمرار العملية الديمقراطية

*لأنها تتجود بالتكرار

*تنهض بالشعوب والدول

*تغربل العقول

*تنقي الضمائر

*تجعل الهدف الأسمي هدف الوطن الكيان الإنسان

أيها الناس

*إن تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا المكلف علينا

*الخواجات شو عملوا لينا؟؟؟؟

*صالحونا ولا لامونا ولا تفكيرهم في خيراتنا مافينا؟؟؟؟؟

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال أكعب ككو البطلع على أكتاف الناس ويبول عليهم من فوق….برا لمة

وإلى لقاء

سلك

صحيفة الانتباهة