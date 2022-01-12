بابكر سلك

بابكر سلك يكتب: النظرة الشرعية

2022/01/12
0
في السلك بابكر سلك

*منتخبنا الذي يمثلنا يبتدر مشواره

*رضينا أم أبينا هو منتخبنا

*نعرف قدر منتخبنا

*لكنه منتخبنا

*فلا تكون أمنياتنا إلا التوفيق له والظهور بمظهر مشرف

*حتى ولو كان مظهراً كاذباً قياساً بالفنيات والفنيين والاستعدادات

*أنه يوم الإلتقاء تحت علم السودان

*يوما نخلع فيه عباءات الإنتماء الضيق بكل ألوانها

*لنستمتع بفضاءات علم السودان

*الذي مازال يقدم الشهيد تلو الشهيد قرباناً لمدنية تقودنا من الظلمات إلى النور

*ًمن ظلمات الشمولية التي تخلق في كل حقبة فرعونا يمتلكنا ويبيع الوطن ليبيع لنا الوهم

* وطن يقدم فلذات كبده قرباناً لأجل مدنية توقف تهريب دهبو وصمغو وقطنو

*مدنية تعلن إنتهاء ديباجات الصمغ العربي بالسوق العالمية التي تحمل عبارة إنتاج الإمارات

*وتمزق ديباجة اللحوم المكتوب عليها إنتاج مصري في نفس السوق

*لذا

*دعونا نخلع العباءات الملونة بكل ألوان طيفها

*لنرتدي على أجسادنا علم السودان

*كان عشنا يشرف

*وكان متنا أشرف كفن

*أمنياتنا للمنتخب هي أمانينا لأنفسنا

*أها

*قصة التدريب في المريخ قصة

*لسة مدورة

*البعض يرى أنه مدرب قاعد ساي

*لأنه مغمور

*ولأنه قبل بشرط فترة الإختبار البالغة تلاتة أشهر

*البعض الآخر يرد عليهم بالقول

*قصة مغمور دي مامشكلة

*خمونا بيها قبل كده أيام الزولفاني

*وطلع أفضل من المشهور

*بل والذين أعابوا عليه أنه مغمور

*طالبوا ببقاءه عندما هم بالرحيل

*فلم يعيب الرجل أنه مغمور

*لكن قصة التجربة دي الرد عليها شنو؟؟

*شخصياً أعتبرها نظرة شرعية

*والنظرة الشرعية وارده وغير مؤاخذ عليها

*تجي حتة جابو منو؟؟

*ةةةةةةةةةةةجة٠ةةةةةةة الكيزان يعني!!!!!

*ماجابو الرئيس

*هو في مدرب في المريخ ده ماجابو الرئيس!!!!!!

*لسة نحنا في أنا أدفع أذاً أنا اقرر

*وجابت ليها كمان

*برا نقة برا زفت

*لذا كنا ولسة نطالب باستمرار العملية الديمقراطية

*لأنها تتجود بالتكرار

*تنهض بالشعوب والدول

*تغربل العقول

*تنقي الضمائر

*تجعل الهدف الأسمي هدف الوطن الكيان الإنسان

أيها الناس

*إن تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا المكلف علينا

*الخواجات شو عملوا لينا؟؟؟؟

*صالحونا ولا لامونا ولا تفكيرهم في خيراتنا مافينا؟؟؟؟؟

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال أكعب ككو البطلع على أكتاف الناس ويبول عليهم من فوق….برا لمة

وإلى لقاء

سلك

صحيفة الانتباهة

2022/01/12
0


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *