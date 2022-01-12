بابكر سلك يكتب: النظرة الشرعية
*منتخبنا الذي يمثلنا يبتدر مشواره
*رضينا أم أبينا هو منتخبنا
*نعرف قدر منتخبنا
*لكنه منتخبنا
*فلا تكون أمنياتنا إلا التوفيق له والظهور بمظهر مشرف
*حتى ولو كان مظهراً كاذباً قياساً بالفنيات والفنيين والاستعدادات
*أنه يوم الإلتقاء تحت علم السودان
*يوما نخلع فيه عباءات الإنتماء الضيق بكل ألوانها
*لنستمتع بفضاءات علم السودان
*الذي مازال يقدم الشهيد تلو الشهيد قرباناً لمدنية تقودنا من الظلمات إلى النور
*ًمن ظلمات الشمولية التي تخلق في كل حقبة فرعونا يمتلكنا ويبيع الوطن ليبيع لنا الوهم
* وطن يقدم فلذات كبده قرباناً لأجل مدنية توقف تهريب دهبو وصمغو وقطنو
*مدنية تعلن إنتهاء ديباجات الصمغ العربي بالسوق العالمية التي تحمل عبارة إنتاج الإمارات
*وتمزق ديباجة اللحوم المكتوب عليها إنتاج مصري في نفس السوق
*لذا
*دعونا نخلع العباءات الملونة بكل ألوان طيفها
*لنرتدي على أجسادنا علم السودان
*كان عشنا يشرف
*وكان متنا أشرف كفن
*أمنياتنا للمنتخب هي أمانينا لأنفسنا
*أها
*قصة التدريب في المريخ قصة
*لسة مدورة
*البعض يرى أنه مدرب قاعد ساي
*لأنه مغمور
*ولأنه قبل بشرط فترة الإختبار البالغة تلاتة أشهر
*البعض الآخر يرد عليهم بالقول
*قصة مغمور دي مامشكلة
*خمونا بيها قبل كده أيام الزولفاني
*وطلع أفضل من المشهور
*بل والذين أعابوا عليه أنه مغمور
*طالبوا ببقاءه عندما هم بالرحيل
*فلم يعيب الرجل أنه مغمور
*لكن قصة التجربة دي الرد عليها شنو؟؟
*شخصياً أعتبرها نظرة شرعية
*والنظرة الشرعية وارده وغير مؤاخذ عليها
*تجي حتة جابو منو؟؟
*ةةةةةةةةةةةجة٠ةةةةةةة الكيزان يعني!!!!!
*ماجابو الرئيس
*هو في مدرب في المريخ ده ماجابو الرئيس!!!!!!
*لسة نحنا في أنا أدفع أذاً أنا اقرر
*وجابت ليها كمان
*برا نقة برا زفت
*لذا كنا ولسة نطالب باستمرار العملية الديمقراطية
*لأنها تتجود بالتكرار
*تنهض بالشعوب والدول
*تغربل العقول
*تنقي الضمائر
*تجعل الهدف الأسمي هدف الوطن الكيان الإنسان
أيها الناس
*إن تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*والينا المكلف علينا
*الخواجات شو عملوا لينا؟؟؟؟
*صالحونا ولا لامونا ولا تفكيرهم في خيراتنا مافينا؟؟؟؟؟
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال أكعب ككو البطلع على أكتاف الناس ويبول عليهم من فوق….برا لمة
وإلى لقاء
سلك
صحيفة الانتباهة