عاجل.. هبوط اضطراري لطائرة سودانية بمطار الأقصر بمصر





اضطرت طائرة تابعة لطيران بدر السودانى للهبوط الاضطرارى بمطار الأقصر الدولي بمصر، مساء اليوم الأربعاء،كانت قادمة من الخرطوم ومتجهة إلى تركيا.

وكشفت مواقع إخبارية مصرية عن مصادر بمطار الأقصر إن الطائرة كانت تقل 140 راكبًا وتم إجلاؤهم منها ونقل الطائرة للمنطقة المعزولة في المطار للتعامل معها من خلال قوات الحماية المدنية.

وقد تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والإطفاء إلى مطار الأقصر تحسبًا لأية تطورات وانتقال قوات الأمن وتم التعامل مع الموقف.

فيما كشفت مصادر سودانية لطيران بلدنا أن الهبوط الاضطراري لطائرة بدر جاء بسبب إنذار كاذب.

فيما أورد موقع النيلين الإخباري رسالة لأحد الركاب نشرها على صفحته بالفيس بوك جاء فيها..

الحمد لله رب العالمين …. هبوط اضطراري خطير في مدينة الأقصر لطائرة شركة بدر للطيران المتجهة من الخرطوم لاسطنبول لسبب غير معروف حتى الان ولكن فقدنا ارتفاع بصورة خطيرة وفجائية ثم اخبرنا الطاقم اننا سنهبط اضطراريا وبدأوا اجراءات السلامة التي درستها في جامعتي ابان هندسة الطيران والحمد لله كل الركاب والطاقم بخير ….شكرا طاقم الطائرة شكرا السلطات المصرية بمطار الاقصر ….شكرا ركاب الطائرة الذين كان ايمانهم عالي جدا …. نحن جميعا بسلام والحمد لله …. لحظات ما قبل الموت لحظات رهيبة وتحتاج لايمان قوي …. اللهم أنا نسألك حسن الخاتمة …..ان أمد الله في أعمارنا ساحكي لكم عنها ان شاء الله

عمر محمد نور

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الخرطوم:طيران بلدنا