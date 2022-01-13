الشرطة تكشف عن خطتها لتأمين التعدين خلال العام 2022م





كشفت شرطة التعدين عن وضعها خططا للعام 2022 لتأمين الذهب إبتداءا من مراحل الإنتاج و الترحيل والتعامل وفق القوانين مع المهربين.

وأكدت الشرطة بأن خطتها تأتي عبر التنسيق الكامل مع وزارة المعادن و أذرعها المختلفة.

جاء ذلك لدى زيارة مدير الإدارة العامة لتأمين التعدين اللواء حقوقي قاسم أمين، لوزارة المعادن وهيئة الأبحاث الجيولوجية و الشركة السودانية للموارد المعدنية.

من جهته أكد وكيل وزارة المعادن المكلف مستشار د/محمد سعيد زين العابدين، على دور الإدارة العامة لتأمين التعدين الواضح في تأمين ثروات البلاد المعدنية في جميع الولايات .

في ذات السياق أشاد المدير العام المكلف لهيئة الأبحاث الجيولوجية المستشار جيلوجي عثمان حسن، بالتنسيق التام بين الوزراة وإدارة تأمين التعدين في معالجة العقبات بالشركات المنتجة والأهالي والتعدين التقليدي مشيرا للضبطيات الأخيرة للمصانع العشوائية داخل المدن

من جهته أكد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول على الدور الكبير و المهم للادارة العامة لتأمين التعدين في قطاع التعدين وإنتشارها في كافة ربوع البلاد على مستوى شركات الحماية و مكافحة التهريب و الحفاظ على موارد البلاد مضيفا بان للإدارة دورا كبيرا في ضبطيات الذهب مشيرا الى تحقيق أعلى نسبة صادرات من الذهب في العام الماضي بفضل الإجراءات الصارمة التي تنفذها الإدارة للمحافظة على المعادن و تأمين حركة الذهب والمعادن من مواقعها داخل القنوات الرسمية التي حددتها الدولة. من جانبه كشف مدير الإدارة العامة لتأمين التعدين اللواء حقوقي قاسم أمين، في تصريح لـ(المكتب الصحفي للشرطة)عن إستعداد الإدارة الكامل للحفاظ على ثروات البلاد والقيام بدور الشرطة الأساسي في جميع الجوانب المجتمعية و الخدمية و الامنية وفق موجهات رئاسة الشرطة موضحا بانه قد تم وضع خطط للعام 2022 خاصة بتأمين الذهب إبتداءا من مراحل الإنتاج و الترحيل والتعامل وفق القوانين مع المهربين عبر التنسيق الكامل مع وزارة المعادن و أذرعها موكدا بان

الإدارة تمثل خير سند و معين للوزارة في تنفيذ جميع الخطط المتعلقه بالتعدين.

الخرطوم : محمد موسى

صحيفة الصيحة