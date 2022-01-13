



الشرطة السودانية بكافة أجهزتها أمام إمتحان عسير ومهمة نبيلة ..أن تلقي القبض علي قاتل العميد الشهيد بريمة وتكشفه لكل جماهير الشعب السوداني وتميط اللثام عن الوجه الشرير الذي يقف خلف تدبير عمليات القتل الممنهجة لقادة وضباط وجنود الشرطة السودانية ..

إنها مهمة اللحظة وواجب الكرامة وحق الزمالة للعميد الشهيد أن يتم ضبط وإعتراف القاتل وتقديمه لمحاكمة تكون عظةً وعبرة لمن دونه من عتاة المجرمين وشذاذ الآفاق الذين يمتطون ظهر التظاهرات مدفوعة القيمة لترسيخ واقع الفوضي والخراب في السودان ..

هذا هو واجب الشرطة اللحظة ..أو أن يحمل كبار الضباط أكفانهم عند الخروج المرة القادمة لحماية سلطة إنتقالية كل ماقدمته للبلاد بعد سنواتها العجاف أن كشفت ظهر الشرطة السودانية وجردتها من سلاحها الشخصي لأجل خاطر وثيقة مزقتها شظايا الثورة المصنوعة ولم يعد لها صاحب ولا صاحبة ..

أليس عجيباً أن تفقد الشرطة السودانية خيرة ضباطها وجنودها دفاعاً عن وريقة لم يعد لها متواثقون ولا حرية لا تغيير؟!

عبد الماجد عبد الحميد