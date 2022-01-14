حادث يتسبب بقطع الكهرباء عن مدينة بورتسودان





تسبب اصطدام ناقلة تجارية بتحطم احد الابراج الناقله للكهرباء في الخط الرئيسي الذي يربط بورتسودان بالشبكة القوميه، و أكدت وزارة الطاقة والنفط خروج البارجه التركية ببورتسودان من تغذية الشبكة القوميه للكهرباء نتيجة لذلك

وقال المهندس محمد عبدالله محمود وزير الطاقة والنفط المكلف اليوم وفق ( سونا) ، ان ادارة الكهرباء تحركت فورا لموقع الحدث لمعالجة هذا الخلل و اصلاح البرج و ان هنالك معالجات اخرى تجري من قبل الفنيين في الكهرباء لاعادة الكهرباء لمدينة بورتسودان بشكل عاجل من خلال إعادة تشغيل البارجة التركية بالتنسيق مع شركة بشائر للبترول في أسرع وقت ممكن.

كما اوضح الوزير المكلف ان العمل علي اعادة تأهيل البرج التالف تسير بشكل حثيث، واوضح ان تعطل الخط الناقل ادى الى خروج حوالى ١٥٠ ميغاوات من الشبكة القومية اثرت بشكل مباشر على استقرار الأمداد الكهربائي فى مناطق السودان الاخرى.

كوش نيوز