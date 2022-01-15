الاعتداء على ابنة عصام الحضري وأول تعليق من والدها بعد حبس المتهم





علق عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر، على واقعة الضرب التي تعرضت لها ابنته، على إثر وقوع شجار بين ابنته واثنين من أصدقائها مع حارس أمن كومباوند في منطقة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر والتي ما زال التحقيق فيها جارياً.

واكتفى الحضري بنشر صورة له يحتضن فيها ابنته عبر حسابه الخاص بموقع “انستجرام”، معلقاً: “حمدالله على سلامتك يا قلب بابا”، وذلك خلال وجوده في دولة الكاميرون، بينما تساءل كثيرون عن موقفه من الواقعة.

وكانت الشرطة ألقت مساء أول أمس الخميس، القبض على حارس كمباوند الشيخ زايد بتهمة التعدي بالضرب على ابنة عصام الحضري وصديقيها ما تسبب في إصابتهم بينما كانوا في طريقهم للسهر في أحد كافيهات كما تم تحطيم سياراتهم بسبب الخلاف على أماكن ركن السيارات الخاصة بهم، وتحرر محضراً بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اعترافات المتهم

وجاءت اعترفات المتهم في التحقيقات كالآتي:”ابنة عصام الحضري جرحت كرامتي بألفاظ خادشة للحياء وصديقها قام بالتعدي عليَ بالضرب، مضيفا:” أنا كنت بنفذ تعليمات في عدم وقوف السيارات في هذا المكان، وأنا لم أبدأ بالتطاول على ابنة مدرب حراس المنتخب المصري وصديقيها، ففوجئت بالإهانة والتهديد منهم بألفاظ خادشة للحياء والتعدي عليّ بالضرب من صديقها وهو ما جعلني أتدخل لحفظ كرامتي”.

صحيفة المرصد