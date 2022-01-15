حسن إسماعيل: تعساء قحط !!..





ـ ذكر أحد قيادات قحط والمؤتمر السودانى أنهم كانوا قد أعلنوا وقف التفاوض مع المجلس العسكرى عقب فض الإعتصام ولكن رئيس الوزراء الأثيوبى أقنعهم بالعودة للتفاوض لأن اضطراب الأوضاع فى السودان سيؤثر على الإستقرار فى أثيوبيا !! …قال الكادر القيادى أبلغنا أبى أحمد بتجاوزات المجلس العسكرى ولكنه قال لنا مهما حدث فيجب أن تعودوا للتفاوض وإلا فإنكم تصبحون فى نظرى مجرد ( نشطاء ) !! يقول الكادر ..فعدنا للتفاوض !!! ( راجع حلقات خالد سلك فى اليوتيوب)

ـ بعد بيان البرهان فى أواخر أكتوبر تبنت قحط المظاهرات الرافضة لذلك تحت شعار لاتفاوض ، لاحوار ، لاشراكة ،

ـ بعد إعلان مبادرة فولكر سارعت قيادات قحط بالقول أنها لن تعود للتفاوض مع العسكر …

ـ بعد تواصل الإنجليز مع المؤتمر السودانى واقناعهم بأن المبادرة مصممة لكى تعيد قحط إلى السلطة وادارة الفترة الإنتقالية عادت قحط لقبول المبادرة لأنها ستعيدها لاقتسام السلطة

ـ هذا يذكرنى بهمس أحد الخواجات فى اذن السيد الصادق المهدى عقب لقاء جيبوتى …رغم الأموال الضخمة لم يستطع التجمع الوطني إسقاط الإنقاذ ..نريد ان نراكم فى السلطة عبر هذا الإتفاق !!!

ـ الآن الخواجات يقولون لقيادة المؤتمر السودانى ..نريد أن تعودوا للسلطة عبر الحوار القادم ..

ـ نعم بعد كل هذا التحريض والقتل وفقدان كثير من الأسر لأبنائها ستعود قحط للتفاوض لإقتسام السلطة …

ـ أيها البسطاء حافظوا على أبنائكم فنحن ليس لدينا أحزاب …بل لدينا مومس فاجرة تتمنع لتزيد سعرها فقط

ولاحول ولاقوة إلا بالله …

حسن إسماعيل