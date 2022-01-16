اعتقال 4 أشخاص في نيجيريا بتهمة “أكل لحوم البشر”





اعتقلت السلطات الأمنية النيجيرية، السبت، أربعة أشخاص؛ للاشتباه في تورطهم في أكل لحوم البشر، وبيع الأعضاء البشرية.

وقال مفوض شرطة ولاية زامفارا النيجيرية إن “رجلين واثنين من الصبية اعتقلوا أثناء البحث عن طفل مفقود يبلغ من العمر تسعة أعوام”، مضيفا أن “الشرطة عثرت على جثة فقدت بعض أعضائها، وجرى اكتشافها خلال عملية التحقيق في قضية الطفل المفقود”.

وبحسب الشرطة، دفع زعيم العصابة المشتبه به أكثر من ألف دولار، مقابل عضو من الأعضاء البشرية.

وتقع زامفارا شمال غرب نيجيريا، وتعد من أكثر الولايات تضررا من موجة القتل والخطف مقابل الفدية، لكن أكل لحوم البشر والتجارة في الأعضاء البشرية أمر غير معتاد أبدا في الولاية.

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