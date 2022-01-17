مصر .. شاب يخترق هاتف حبيبته السابقة ويدمر حياتها





تقدمت شابة مصرية بشكوى ضد حبيبها السابق بعدما اخترق هاتفها وتسبب في دمار حياتها، حيث تم طردها من عملها، وانتهت حياتها الزوجية بالطلاق.

وفي التفاصيل، فقد أقدم شاب مصري على اختراق هاتف حبيبته السابقة بعد انفصالهما، وفضحها وأرسل صورها العارية لزوجها، وعائلتها وأقاربها.

وروت الشابة تفاصيل الواقعة مؤكدة أنها كانت تربطها علاقة صداقة بالمتهم في عام 2012، واستمرت حتى عام 2016، وخلال هذه الفترة تطورت علاقة الصداقة إلى حب، حتى انتهت عندما قرر الشاب خطبة فتاة أخرى، وفقا لموقع القاهرة 24.

وفي عام 2017، تواصل الشاب مرة أخرى مع الفتاة، ليعرض عليها فرصة عمل في مصنع الكابلات الذي يعمل فيه، وبالفعل استجابت الفتاة وقدمت أوراقها وتم قبولها للعمل في المصنع.

وأشارت إلى أن المدير المالي للمصنع طلب الزواج منها، إلا أنها كانت مترددة بسبب أنه كان متزوجا، وهي ستكون زوجة ثانية، وكان بينهما حديث على موقع التواصل والمحادثات واتساب، ووصلت إلى زوجته الأولى هذه المحادثات، بطريقة لا يعلمها الطرفان، وتسبب الأمر في مشكلة كبيرة، أدت إلى انفصال الزوجين، وبعدها تزوجت الفتاة من مديرها.

ولفتت إلى أن الزوجة السابقة كان يصلها تفاصيل حياة زوجها مع تلك الفتاة، وحتى تفاصيل الشقة التي كانا يعيشان بها، حتى ظن الزوج أن أهل الفتاة هم من يرسلون ذلك إلى زوجته السابقة بهدف إزعاجها.

واستطاع الحبيب السابق، اختراق حساب شخصي قديم لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأرسل للمسؤولين أن هناك علاقة بيننها وبين المدير المالي، وتم فصل الفتاة من الشركة، وازدادت المشاكل بينها وبين زوجها حتى انفصلت عنه، بعد تداول أخبارها السيئة في المصنع.

صحيفة البيان