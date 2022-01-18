إدانة امراة بالاستيلاء على ملايين الجنيهات عبر شركة وهمية





أدانت المحكمة أمس، امراة شابة بالاحتيال على الشاكي عبر إنشائها شركة تجارية وهمية بالخرطوم واستيلائها منه على ما يفوق الـ(2) مليون جنيه دون وجه حق.

الجدير بالذكر ان المدانة تحصلت على اموال الشاكي بعد ان اوهمته بتشغيل امواله في أعمال تجارية في الذهب والصندل واستفادته بمقابل ذلك بأرباح.

وأدانت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي انس عبد القادر فضل المولى، المدانة الشابة بمخالفتها نص المادة (178) من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١ المتعلقة بالاحتيال.

وفرضت المحكمة، غرامة مالية ضد المُدانة قدرها مليون جنيه وبعدم دفعها سجنها لستة أشهر من تاريخ توقيع العقوبة عليها منذ الأمس.

وأمرت المحكمة، المدانة برد مبلغ (2.53.50) مليون جنيه سوداني للشاكي تحصل بالطريق المدني.

فيما أشارت المحكمة الى انها أوقعت العقوبة ضد المدانة بعد مراعاتها الظروف المخففة للحكم التي دفع بها محامي دفاعها تتمثل في أنها مريضة وتحتاج رعاية طبية متواصلة إضافة الى انها العائل الوحيد لأسرتها التي تتألف من شقيقتها الصغرى ووالدتها الطاعنة في السن.

وأبانت المحكمة في حيثيات قرارها بأن المدانة اتضح بأن ليس لديها أي شركة تجارية او أعمال في الذهب والصندل، وانما قامت بطرق غير مشروعة بتحقيق كسب لها غير قانوني عبر استيلائها على أموال الشاكي بعد أن أوهمته بتشغيل أمواله في تجارتهما سوياً وتحقيق أرباح بموجب ذلك، مما جعل الشاكي بحسب شهود الاتهام يقوم ببيع بعض عقاراته في نيالا بولاية جنوب دارفور وتسليم مقابلها للمدانة عبر دفعات، بعضها سلم لها نقدياً والآخر الى حسابها الشخصي عبر تطبيق بنكك المصرفي.

الخرطوم: محمد موسى

صحيفة الصيحة