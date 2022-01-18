إسماعيل حسن يكتب : إما الفوز.. أو الفوز.. أو التعادل





* أي مباراة في كرة القدم لا تخرج من ثلاثة احتمالات…

* إما الفوز..

* أو التعادل..

* أو الهزيمة..

* مباراة منتخبنا أمام نظيره المصري في التاسعة مساء الغد، لن تحتمل غير احتمالين من هذه الاحتمالات الثلاثة..

* الفوز لنتأهّل مُباشرةً… أو التعادل لننتظر فرصة التأهُّل عبر أفضل الثوالث بنقطتين..

* المنتخب المصري خسر من نيجيريا، وفاز بهدف ظالم على غينيا.. وفي المباراتين لم يقدم أي مُستوى يُذكر.. بينما منتخبنا تعادل مع غينيا سلبياً، وخسر من نيجيريا 3/1… وفي المباراتين كان هو الأفضل..

* عبس له الحظ أمام غينيا، وخسر من نيجيريا بسبب أخطاء فردية من أبو عشرين والدفاع.. بالتالي لا يُمكن للحظ أن يعبس له غداً، أو نكرر أخطاء نيجيريا..

* لهذا وذاك كله دعونا نتفاءل بأن يحقق الفوز أو التعادل..

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* للمرة الثانية اقترح على مجلس المريخ أن يفكر جاداً، في التعاقد مع الكوتش برهان تيه، ليتولى الإدارة الفنية في الموسم الجديد.. وإلى جانبه مساعده محسن سيد.. وإذا كان لا بد من البرازيلي، فليكن المدرب العام…. وصدقني لن يرفض……… هو لاقي؟؟!!

* برهان تيه سبق له أن تولى قيادة المريخ عام 2014م هو ومحسن سيد، وكان الكابتن الجيلي عبد الخير مديراً للكرة.. وحقق المريخ في عهدهم بطولة “سيكافا ثري” التي جرت فعالياتها في رواندا، بعد عروض قوية رائعة شبيهة بالعروض التي يقدمها منتخبنا الوطني هذه الأيام في بطولة “الكان”.. مما يؤكد على أنها لم تكن صدفة في رواندا، ولا هي صدفة في قاروا..

* أتمنى أن أكون أسمعت حياً..

* وكفى.

صحيفة الصيحة