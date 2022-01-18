ما يحدث في السودان حاليا هو عبارة عن الفوضى الخلاقة





ما يحدث حاليا هو عبارة عن الفوضى الخلاقة وهو وضع تعمل من أجله قوى سياسية لصنع حالة سياسية فوضوية متعمدة الأحداث يقوم بها أشخاص معينين بدون الكشف عن هويتهم وذلك بهدف تعديل الأمور لصالحهم.

لا فرق عندي في التفاعل الشخصي بين قتل (5) أشخاص في العاصمة الخرطوم أو أى مكان أخر في السودان فكلهم سودانيين.

فالصريخ الحالي من اولاد البندر في منصات التواصل الإجتماعي هي النتيجة المطلوب تحقيقها، ليخرج المستفيد في الإعلام ويتهم الأجهزة الأمنية للضغط على القيادات العسكرية ليقبلوا مشاركتهم الحكم مجددا.

المتهم الرئيسي عندي هم ( الحزب الشيوعي وأحزاب قحت) ، وهي الجهات المستفيدة من القتل وليس غيرها.

المتهم الثانوي عندي هي القوات الأمنية التي تقوم بدورها في التصدي للتظاهرات الغير سلمية وعليها الخروج في مؤتمرات صحفية تبين تفاصيل من تم قتلهم ومن قتلهم وكيف قتلهم، وإن لم تفعل ذلك فهي شريك في القتل.

رحم الله القتلى اليوم وعاجل الشفاء للجرحى، ورحم الله القتلى في كل مكان في السودان ولا فرق بين عاصمة أو أي مدينة أو قرية في أطراف السودان، فكلهم سودانيين من لحمنا ودمنا نتألم لقتلهم.

محمد السر مساعد

17يناير 2022م