تقديم مستندات اتهام جديدة في قضية مقتل د. مجدي ووالدته





قدم أمس ممثلو الاتهام بالحق الخاص في قضية مقتل الدكتور مجدي أحمد الرشيد ووالدته آمال محمد ترك قدم حزمة من مستندات الاتهام للمحكمة قدرت بـ(17) مستنداً وأشرت عليها المحكمة ووضعت في المحضر القضائي، وانعقدت الجلسة بمحكمة جنايات الخرطوم الأوسط برئاسة القاضي أسامة حسن عثمان ويواجه الاتهام بقتل الدكتور مجدي ووالدته الغفير وشقيقه يواجهان تهمة القتل والسرقة، والنيابة العامة بدائرة الاختصاص أحالت أوراق ملف القضية للمحكمة بعد إكمال التحريات وتم توجيه تهمة القتل العمد والسرقة للمتهمين، وفي ذات الوقت شطبت النيابة الاتهام وأمرت بإخلاء سبيل مشتبه بهم من أقارب القتيل لعدم كفاية أدلة الاتهام ضدهم.

صحيفة اليوم التالي