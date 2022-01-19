الحكم بإعدام قاتل شهيد الحصاحيصا زروق طارق زروق





قضت محكمة الحصاحيصا الجنائية في جلسة النطق بالحكم اليوم في محكمة الشهيد زروق طارق زروق بإعدام المدان.

وقال عضو هيئة الاتهام الأستاذ الكاشف حسن عباس المحامي إن الهيئة قدمت قضية مترابطة ليس بها أي ثغرات ليتم تحقيق العدالة فيها .

وأضاف أن الحكم سيرفع بعد فترة الإستئناف إلى المحكمة العليا للتاييد.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن الشهيد البالغ من العمر (14) عاماً كان ضمن الثُوَّار بمنطقة كبري الحصاحيصا ـ رفاعة يوم فض الاعتصام حيث تم الاعتداء عليه بالطعن وتوفي أثناء إسعافه.

سونا