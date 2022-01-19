نجاة وزير الأوقاف السابق”نصر الدين مُفرح” من حادث سير مروع ونقله إلى المستشفى





نجا وزير الشؤون الدينية والأوقاف المعزول الأستاذ “نصر الدين مُفرح” من حادث سير مروع، صباح اليوم الأربعاء، نقل على إثره إلى المستشفى.

وأفادت مصادر أن سيارة “مفرح”، تعرضت إلى حادث انقلاب في طريق الخرطوم القطينة، و تم نقله إلى المستشفي الكويتي بالخرطوم، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة، عقب إجراء الفحوصات والتدخلات الطبية الاسعافية.

وكان مفرح فى طريقه إلى مسقط رأسه بالجزيرة ابا صباح اليوم حيث وقع الحادث، و تعرض للإصابة في “الضلوع”.

الخرطوم: (كوش نيوز)