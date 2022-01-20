رباح المهدي: قرون استشعاري تشير لاتجاه البعض للتخلص من البرهان





قرون استشعاري تشير لاتجاه البعض للتخلص من البرهان والصمت عن البقية، ومن ثم إعادة الكرة اللئيمة.

لم يكن البرهان افضل من ابن عوف، ولن يكون من يأتي بعده افضل منه.

مشكلتنا ليس في زيد أو عبيد، كلهم عقيدتهم العسكرية منخورة بالانقلابية والتسلط واحتقار المدنية والمدنيين، ويظنون انفسهم أوصياء على الشعب بدون اي سلطان اتاهم..

الحل في ابتعاد المكون العسكري عن السلطة تماما والتزامه مهمته المقدسة: حماية الوطن.

الشراكة المدنية العسكرية ينبغي أن تكون شراكة في وطن يحكمه مدنيون اكفاء مدربون على إدارة ملفات الخدمة المدنية والحكم، ويحميه عسكريون اشاوس اكفاء مدربون على تكتيكات الحرب والدفاع..

ينبغي ان نبني جيشاً ملتزماً بدوره، عقيدته ديمقراطية، مواليا الضبط والربط، لا متعودا على الحنث بالقسم وخرق الدستور.

وسوف يتغير حينها الهتاف: إلى الثكنات يا حشرات، وتسود حالة: في الثكنات او الثغور يقبع الأبطال.

وليس من البطولة في شيء توجيه البندقية نحو صدر العزل.

#البرهان_ليس_وحده

#مدنية_كاملة_هي_المرام

رباح الصادق المهدي