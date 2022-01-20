لشحن الهاتف أو تشغيل السيارة.. مشروع جديد لتوليد الكهرباء من رأس الرجل الأصلع





في واقعة غريبة من نوعها، أطلقت إحدى الشركات الإسبانية بالتعاون مع جامعة «فالنسيا» التقنية، مشروعا فريدا من نوعه يمكن من خلاله استخدام رأس الرجال الذين يعانون من الصلع في توليد طاقة متجددة من خلال استخدام أشعة الشمس.

ويتم ذلك من خلال استخدام رأس الرجل كمسطح ترتكز عليه أشعة الشمس، ثم يجمعها ويحولها إلى طاقة تُخزن في بطاريات صغيرة يحملها المستخدم معه.

ويمكن استخدام هذه الطاقة فيما بعد لأغراض كثيرة وصغيرة مثل شحن الهاتف المحمول.

وكشفت الشركة أنها أجرت التجربة على ما يزيد عن 42 رجلا وأثبتت كفاءتها.

فيما تتلخص التجربة في أن الجزء الأصلع سيكون بمثابة لوحة شمسية تلتقط وتمتص الأشعة، ثم تحويلها إلى طاقة سيتم تخزينها في بطاريات تبلغ 4000 مللي أمبير.

ويمكن للمستخدم حمل البطارية في جيبه، ليمكن استخدام هذه الطاقة في لشحن الهاتف أو تشغيل السيارة، وأيضا الاستخدامات المنزلية.

كما يتطلب ذلك زراعة شريحة صغيرة في رأس الرجل كي تكتمل التجربة، من أجل تحويل أشعة الشمس الساقطة على الرأس إلى طاقة، وذلك من خلال إجراء عملية جراحية بسيطة.

وأكدت الشركة أن هذه الفكرة لا زالت قيد الدراسة، وأنها تعمل مع جامعة «بوليتكنيك فانسيا» على تطويرها، وفقا لـ Innovators.

بينما يمكن لرؤوس الأشخاص الصلعاء أن تعمل بطريقة أكثر كفاءة من ألواح الطاقة الشمسية المتواجدة في شبكات توليد الطاقة، لأنها تقوم بعكس أشعة الشمس بقوة وبسرعة.

المصري لايت